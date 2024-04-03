Oyları yeniden sayılan Bayburt'un 2024 belediye başkanlığı sonucu!

Pazar günü yapılan 2024 yerel seçim sonuçlarında Türkiye genelinde itirazlar devam ediyor. Bayburt belediyesinde de itiraz sonucu oylar yeniden sayıldı.

Oyları yeniden sayılan Bayburt'un 2024 belediye başkanlığı sonucu!
Editör: Metehan Gül
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Pazar günü yapılan 2024 yerel seçim sonuçlarında Türkiye genelinde itirazlar devam ediyor. Bayburt belediyesinde de itiraz sonucu oylar yeniden sayıldı. 

Seçim sonucuna MHP'den gelen itirazlar üzerine Bayburt belediyesinde oylar yeniden sayıldı. Sonuç ise değişmedi. 

MHP adayının ettiği itiraz sonucunda, itirazı değerlendiren İlçe Seçim Kurulu oyların yeniden sayılmasına karar verdi. Sayım sonucunda, AK Parti'nin adayı Mete Memiş'in oyu 30 artarak 7 bin 374'e, MHP'nin adayı Hükmü Pekmezci'nin oyu ise 14 artarak 7 bin 132'ye yükseldi. Sonuç değişmedi. Kesin olmayan sonuçlara göre Bayburt Belediye Başkanlığına AK Parti'li Mete Memiş seçilmişti.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# seçim # yerel seçimler # Bayburt
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