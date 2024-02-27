Biden'dan İsrail açıklaması! "Ben bir Siyonistim"

ABD Başkanı Joe Biden, NBC'de yayınlanan "Late Night With Seth Meyers" programına katıldı. İsrail-Filistin çatışmalarına ilişkin açıklama yapan Biden, "siyonist" olduğunu belirtti. "Ben bir siyonistim, İsrail olmasaydı, dünyada tek bir Yahudi bile güvende olmazdı." diyen Biden, İsrail'in barışa sahip olma fırsatını değerlendirmesi gerektiğini söyledi.

Biden, geçici ateşkesin İsrail'in güvenliği ve Filistinlilerin bağımsızlığını garanti altına alacağını söyleyen Biden, böylece iki devletli çözüme ulaşılabileceğini belirtti.

ABD Başkanı Biden, New York'a yaptığı ziyarette basın mensuplarının Gazze'de ateşkesin ne zaman sağlanacağına ilişkin sorusuna, "Umuyorum bu hafta sonuna kadar. Ulusal güvenlik danışmanım çok yakın olduğumuzu söyledi ama daha tamamlamadık. Umuyorum ki gelecek pazartesiye kadar (Gazze'de) ateşkes sağlanacaktır." yanıtını vermişti.