Binali Yıldırım'ın sağlık durumu nasıl? Kalp krizi geçirdiği iddia edildi! Bakan Koca'dan açıklama var

Eski Başbakan, günümüz AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın sağlık durumu ile ilgili sosyal medyada ve bazı basın organlarında çeşitli iddialar ortaya atıldı.

Bazı mecralarda Binali Yıldırım'ın öldüğüne ilişkin iddialar ortaya atılırken bazı basın organlarında ise Binali Yıldırım'ın kalp krizi geçirdiğine yönelik haberler yer aldı.

Binali Yıldırım'ın bayram tatili için gittiği memleketi Erzincan'dan İstanbul'a döndüğünde rutin kontrol için hastaneye gittiği öğrenildi. Bir damarının tıkalı olduğu tespit edilen Yıldırım, anjiyo oldu. Kapalı damarı açılan Yıldırım'a stent takılırken İstanbul'daki evinde dinlendiği belirtildi.

SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA'DAN AÇIKLAMA GELDİ!

Binali Yıldırım ile ilgili çıkan haberler ve ortaya atılan iddiaların ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan da açıklama geldi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Fahrettin Koca, Binali Yıldırım'ın önemli bir sağlık sorununun bulunmadığını bildirdi.

Bakan Koca paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

- Sayın Binali Yıldırım'ın sağlık durumu hakkında bazı basın organlarında yer alan haberlerle ilgili açıklama ihtiyacı doğmuştur. Kendisinin rutin sağlık kontrolleri en son dün itibariyle tamamlanmıştır. Sayın Yıldırım'ın önemli bir sağlık sorunu bulunmamaktadır. Kendisine nice sağlıklı günler dilerim.