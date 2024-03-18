Bisikletli Doğanay Güzelgün'ün katiline indirimsiz ceza

İstanbul Kadıköy'de bisikletli Doğanay Güzelgün'e (51) çarparak ölümüne neden olan Temel Ünlü (24) 20 yıl hapisle cezalandırıldı.

Anadolu 20. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasına tutuklu sanık Temel Ünlü, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada savunma yapan ünlü, kaza gecesi uyuşturucu madde kullanmadığını öne sürdü. Kazadan 71 gün sonra teslim olduğunda alkol aldığını kabul ettiğini hatırlatan Ünlü, "İsteseydim onu da kabul etmezdim ve kan testinde çıkmazdı. Ancak ben doğruyu söyledim. Keşke böyle bir şey olmasaydı. Sizin affınıza sığınıyorum. Ölenin ailesine de baş sağlığı diliyorum." dedi.

Savunmanın ardından mahkeme kararını açıkladı. Sanığın kazadan sonra teslim olmaması, kazayı üstlenmek için birini göndermesi, ikinci kez tekerrüre esas sabıka kaydı bulunduğu kaydedildi.

Tüm bunlar dikkate alındığında sanığın "uslanmaz bir kişiliğe" sahip olduğu değerlendirilerek takdir indirimi uygulanmasına yer olmadığına karar verildi.

Mahkeme heyeti, sanık Temel Ünlü'ye olası kastla ölüme neden olma suçundan 20 yıl hapis cezası verdi.

NE OLMUŞTU?

Bostancı sahil yolunda, 18 Temmuz Salı günü saat 05.30 sıralarında meydana gelen kazada, polis kontrolünden kaçtığı iddia edilen Temel Ünlü'nün kullandığı otomobilin çarpması sonucu bisiklet süren 51 yaşındaki Doğanay Güzelgün hayatını kaybetti.

Kazanın ardından otomobilde bulunan Ceren K. ile, otomobilin sürücüsü olduğunu söyleyerek teslim olan Mehmet Can Ç. gözaltına alındı. Kazada bir kişinin hayatını kaybettiğini öğrenen Mehmet Can Ç. ifadesinde otomobili Temel Ünlü'nün kullandığını söylemesi üzerine çıkarıldığı mahkeme tarafından serbest bırakılmıştı.

Güzelgün'ün ölümüne neden olan Temel Ünlü, kazanın üzerinden geçen 71 günün ardından Anadolu Adliyesi'ne giderek teslim olmuştu. 17 suç kaydı olduğu öğrenilen Ünlü, savcılık ifadesinin ardından sevk edildi Sulh Ceza Hakimliği tarafından "Taksirle ölüme neden olma" suçundan tutuklanarak Maltepe Cezaevi'ne gönderilmişti.