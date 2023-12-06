Bitlis'te Terör Operasyonu! Çok Sayıda Mühimmat Ele Geçirildi

Bitlis'te, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde il merkezi, Hizan ve Tatvan ilçeleri kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonun detaylarını Bitlis Valiliği paylaştı.

Operasyondaki arama tarama faaliyetinde, araziye gömülü biksi makinalı tüfek, 2 keskin nişancı tüfeği, el bombası, antipersonel roketatar mühimmatı, 3 roketatar sevk fişeği, antitank roketatar başlığı, ateşleme anahtar sistemi, çeşitli çaplarda 447 fişek, 5 keskin nişancı tüfeği şarjörü, 3 keskin nişancı silah dürbünü, holografik nişan aleti, araç telsizi, 16 blok haline dönüştürülmüş pil, 200 metre elektrik kablosu, 2 mutfak tüpü, el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler, giyim ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Delil niteliği taşıyan malzeme Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla muhafaza altına alındı, diğer malzeme ise yerinde imha edildi.