"Biz de Varız" Dediler! Bursa Hürriyet Köylülerinden GÖREV Vakfı Kampanyasına Destek

Büyük kampanyada 'biz de varız' dediler, destek çağrı yaptılar. Görev Vakfı'nın milli medyanın güçlendirilmesi amacıyla, "Umut Var Sen de Var mısın?" sloganıyla başlattığı kampanyaya destek büyüyor.

Bursa Hürriyet Köylüleri Kampanyaya Destek Verdi

Bursa Hürriyet Köyü Gençlik ve Kadın Dayanışma Derneği Başkanı Bayram Efe, sesleri olan Ulusal Kanal ve Aydınlık Gazetesi için çağrı yaptı. Sizde Ulusal Kanal ve Aydınlık Gazetesi için başlayan kampanyaya 0534 646 09 19-0 534 364 23 24 numaralarını arayarak destek olabilirsiniz.