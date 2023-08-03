Bu konferansın önemi çok büyük! Dr Habip: Türkiye'nin 2053 hedeflerinden biri olarak geçiyor

Birleşmiş Milletler İklim Konferansı (COP), artan iklim krizinin önüne geçmek ve sürdürülebilir dünya amacıyla 1995 yılından beri faaliyetlerini sürdürüyor. 2026 yılında Türkiye'de yapılması için adayılık başvurusu yapıldı. Peki COP31 önemi nedir? Dr. Elif Habip'in yazmış olduğu yazı dikkatleri bu sorunun cevabını çeviriyor.

BU SENE DUBAİ'DE YAPILIYOR

Birleşmiş Milletler İklim Konferansı uzun adıyla bilinen COP, ilk olarak 1995 yılında

Berlin’de düzenlenmiş olup sonrasında farklı şehirlerde her yıl düzenleniyor. Özellikle

2021 yılında Glasgow’da düzenlenen COP26 son dönemlerin en çok konuşulan Taraflar

Konferansından biridir. Çünkü “Gezegenimiz için hep birlikte” mottosu ile düzenlenen

COP26’da 1,5°C ile sınırlama çabalarını yeniden teyit edilmesi, iklim finansmanını sağlamak

ve hasarlara odaklanmak amacıyla “Glasgow diyaloğu” başlatılması gibi hususlar ön plana

çıkıyor.

2023 yılının son aylarında gerçekleştirilecek olan COP28 Dubai’nin ev sahipliğinde

gerçekleştirilecek olup başkanlığını Sultan Ahmed El Jaber yapacak. Sultan Ahmed El

Jaber’in iklim krizine neden olan fosil yakıtlardan biri olan petrolün ticaretini yapan bir

şirketin CEO’su konumunda olması da dikkat çeken hususlardan biridir. Bu durum ise ikircikli bir durumu ortaya koyup tartışmaları da beraberinde getiriyor.

COP 31 TÜRKİYE İÇİN HAYATİ ÖNEME SAHİP!

Çevre sorunlarının gündeme gelmesi ve Türkiye'nin uluslararası camia da önemli bir rolünün olduğu gösterme yolunun COP 31 olduğu belirten akademisyen, konferansın önemini yazısında belirtmiştir.

- Çevre sorunlarına bütüncül yaklaşım sadece çevre sorunlarını bir bütün olarak ele almak değil aynı zamanda dünyanın tamamını değerlendirmeyi kapsamalıdır. Sadece yerelde veya küçük bir alanda gerçekleştirilen çözüm önerilerinin katkısı etkili olmayacaktır. Bu sebepten uluslararası kuruluşlar, tüm ülkeleri kapsayacak çalışmalara imza atmaktadırlar. Bu bağlamda gerçekleştirilen birçok kurum-yöntem olmasıyla birlikte günümüzde en çok konuşulan uluslararası faaliyetlerden biri de Birleşmiş Milletlerin düzenlediği COP zirveleridir.

COP 31 BURSA'DA YAPILMALI

Dr. Elif Habip, yazısında konferansın neden Türkiye'de yapılması gerektiğini şu şekilde açıklıyor:

- En son düzenlenen COP27 kapsamında Türkiye, 2026 yılında düzenlenecek olan COP31’e başkanlık yapma konusunda bir arzusu olduğunu dile getirmiştir. Türkiye, COP31’e başkanlık yapmalıdır. Bu toplantının düzenleneceği şehir yeşil Bursa, toplam ormanlık alandaki birinciliğiyle Antalya veya yeşil ve mavinin bir araya geldiği Giresun ve Trabzon illeri olabilir. Diğer taraftan genç popülasyonu ile bilinen Türkiye, ev sahipliğini yürütmek adına çevre alanında çalışma yapan genç bir kişiye başkanlığı tevdi etmelidir. Türkiye’de milletvekili seçilme yaşının 18’e düşmesi ve genç iklim aktivistlerinin varlığı gibi hususlar bu düşüncenin temelini oluşturmaktadır.

YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİMİNDE ZİRVE TÜRKİYE'DE

Dr. Habip, yenilebilir enerji konusunda büyük adımlar atan Türkiye hakkında yazısının devamında şunları ifade etmiştir: