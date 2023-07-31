Bugün deprem mi oldu? Nerede deprem oldu? SON DAKİKA: Kandilli ve AFAD deprem

Vatandaşlar hızla son depremlere dair veriler aratıyor. Özellikle bu sabah saatlerde meydana gelen Düzce depreminden sonra vatandaşlar "Bugün deprem mi oldu? Nerede deprem oldu?" sorularını soruyor. Kahramanmaraş depremlerinden sonra korkuyla araştırma yapan vatandaşlar için son depremleri listelerdik.

BUGÜN DEPREM Mİ OLDU?

Bölge bölge meydana gelen artçı depremleri görebileceğiniz liste aşağıda yer alıyor. Depremlerin çoğu artçı şeklinde meydana geldiğinden korku ve paniğe neden olmaz.

NEREDE DEPREM OLDU?

2023.07.31 08:25:38 36.9102 27.5862 3.6 -.- 2.2 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)

2023.07.31 08:08:05 36.0955 36.1105 18.1 -.- 1.8 -.- DOVER-(HATAY)

2023.07.31 08:06:28 42.9132 35.7032 18.1 -.- 2.3 -.- KARADENIZ

2023.07.31 06:59:11 40.4700 35.2248 11.8 -.- 1.3 -.- FAKIAHMET-MECITOZU (CORUM)

2023.07.31 06:32:51 37.6745 35.8412 7.9 -.- 1.5 -.- CAMDERE-KOZAN (ADANA)

2023.07.31 06:18:03 40.7050 29.2648 9.9 -.- 1.7 -.- YALOVA ACIKLARI (MARMARA DENIZI)

2023.07.31 06:15:28 39.3890 26.2458 10.2 -.- 1.5 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)

2023.07.31 06:02:46 38.4495 39.2545 6.3 -.- 1.7 -.- ALINCIK-SIVRICE (ELAZIG)

2023.07.31 05:50:49 37.8322 26.8437 7.4 -.- 2.9 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI)

2023.07.31 05:41:26 37.6648 35.8225 13.9 -.- 1.4 -.- CAMDERE-KOZAN (ADANA)

2023.07.31 05:30:57 38.0817 36.6210 6.6 -.- 1.7 -.- YAGMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

2023.07.31 05:10:00 37.8593 36.2433 11.2 -.- 1.3 -.- TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA)

2023.07.31 05:04:52 37.7792 36.3208 6.1 -.- 2.3 -.- CIGSAR-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)

2023.07.31 04:51:51 36.9273 27.5968 6.9 -.- 2.3 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)

2023.07.31 04:21:02 37.6115 37.2775 5.3 -.- 1.3 -.- BUYUKNACAR-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)

2023.07.31 04:20:53 40.1823 31.6825 5.4 -.- 2.2 -.- KARAKOY-NALLIHAN (ANKARA)

2023.07.31 04:20:03 38.1512 37.2698 9.1 -.- 1.2 -.- OZCANLI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAŞ)

2023.07.31 04:16:12 36.8893 36.6403 14.8 -.- 1.4 -.- ASAGIBILENLER-ISLAHIYE (GAZIANTEP)