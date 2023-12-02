'Burda Bebek' Çalışanları Direniyor
Sakarya'nın Hendek ilçesindeki Burda Bebek fabrikasında çalışan 9 işçi 13 gündür grevde. Sendikalı oldukları gerekçesiyle işten çıkarılan emekçileri, Vatan Partisi ve Cumhuriyet Kadınları Derneği ziyaret etti.
Sakarya'nın Hendek ilçesinde üretim yapan Burda Bebek fabrikası çalışanları daha iyi çalışma koşulları için Petrol-İş'e üye oldu.
9 işçi sendikalı olduğu için işten çıkarıldı ve fabrika önünde kurduğu çadırda direniyor.
Emekçi kadınları Vatan Partisi Öncü Kadın Genel Başkanı Meltem Ayvalı ve CKD Genel Sekreteri Aysan Canver yalnız bırakmadı.