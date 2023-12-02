'Burda Bebek' Çalışanları Direniyor

Sakarya'nın Hendek ilçesinde üretim yapan Burda Bebek fabrikası çalışanları daha iyi çalışma koşulları için Petrol-İş'e üye oldu.



9 işçi sendikalı olduğu için işten çıkarıldı ve fabrika önünde kurduğu çadırda direniyor.



Emekçi kadınları Vatan Partisi Öncü Kadın Genel Başkanı Meltem Ayvalı ve CKD Genel Sekreteri Aysan Canver yalnız bırakmadı.



