'Burda Bebek' Çalışanları Direniyor

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki Burda Bebek fabrikasında çalışan 9 işçi 13 gündür grevde. Sendikalı oldukları gerekçesiyle işten çıkarılan emekçileri, Vatan Partisi ve Cumhuriyet Kadınları Derneği ziyaret etti.

Editör: İlyas Gümrükçü
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Sakarya'nın Hendek ilçesinde üretim yapan Burda Bebek fabrikası çalışanları daha iyi çalışma koşulları için Petrol-İş'e üye oldu.

9 işçi sendikalı olduğu için işten çıkarıldı ve fabrika önünde kurduğu çadırda direniyor.

Emekçi kadınları Vatan Partisi Öncü Kadın Genel Başkanı Meltem Ayvalı ve CKD Genel Sekreteri Aysan Canver yalnız bırakmadı.

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