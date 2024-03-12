Bursa'da uyuşturucu operasyonu! 60 şüpheli gözaltına alındı...

Bursa'da bin polisin katımıyla yapılan uyuşturucu operasyonunda 60 şüpheli gözaltına alındı.

Bursa'da uyuşturucu operasyonu! 60 şüpheli gözaltına alındı...

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki soruşturma kapsamında il genelinde uyuşturucuyla mücadele için operasyonlar gerçekleştirdi.

Bu kapsamda, 8 dedektör köpeği ve 2 İnsansız Hava Aracı'nın (İHA) destek verdiği operasyonda, Özel Hareket Şube Müdürlüğü ekiplerinin de aralarında bulunduğu bin polis önceden belirlenen noktalara baskın düzenledi.

Eş zamanlı operasyonlarda, 133 kişi hakkında uyuşturucu madde kullanmak suçundan işlem yapıldı, 60 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda 5 kilo 981 gram metamfetamin, 2 kilogram sentetik kannabinoid, 23 gram esrar, 3 gram kokain, 3 yeşil reçeteli hap, 2 terazi, tüfek, 6 tabanca, 547 fişek, 4 bin 650 lira nakit para ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 41'i tutuklandı.

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