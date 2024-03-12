Altını olanlar dikkat! Altın ve dolarda bu haftaya dikkat edin...12 Mart altın fiyatları...

Para piyasaları uzmanı İslam Memiş, TV100'deki köşesinde dolar, altın, borsa, euro ve gümüş ekseninde haftayı değerlendirdi.

Söylediklerinin yatırım tavsiyesi olmadığının altını çizen Memiş'in tahminleri şöyle:

"Yarın ABD enflasyon verisi açıklanacak. Geçen hafta dediğim gibi bu hafta geçen haftanın tersi olacak. Yani, dolar endeksi yükselir, dolar karşısındaki varlıklar alım fırsatı verir. Bu hafta para piyasalarında hafta takip edeceğim bant aralıkları şöyle:

BİST100 ENDEKSİ

Haftayı yüzde 1,12’lik yükselişle 9 bin 155 puandan tamamlayan endeks, 9 bin 400 puana kadar yükselebilir. Fitch’in Türkiye’nin kredi notunu “B”den “B+”ya yükseltmemesi pozitif etkiye neden olur. Ancak 9 bin 400 puan seviyesinin üzerinde kalıcı olup olmayacağı önemli olacak. 8.400-9.400 puan aralığı geçerliliğini koruyor.

DOLAR/TL KURU

Resmi kur 32, serbest piyasa 33 liranın üzerinde. Resmi kur, serbest piyasaları takip eder. Döviz kurlarında yol haritamız aynı, trend yukarı. Her ay yeni rekorunu test ederek 40 liranın üzerini zorlamaya devam eder.

EUR/USD PARİTESİ

1,0940 seviyesinde. 1,0850-1,10 bandında bu hafta oyalanır. Bu hafta yeni zirvesi 1,10 seviyesi olmasını bekliyorum. Ancak kâr satışları ve dolar endeksinin (dxy) toparlanmasıyla 1,0850’ye gerileyebilir. Bu yılki hedefimde bir değişiklik yok. 1,12-1,15 seviyesi.

ONS ALTIN (XAU/USD)

2 bin 180 dolar seviyesinde. 2.100-2.200 dolar aralığı geçerliliğini korumakta. Bu hafta 2 bin 100 dolar seviyesine kadar geri çekilmesini bekliyorum. Sonra hedef yukarı. Bu yıl 2 bin 350 dolar hedefimi anımsatmak isterim. Bu haftaki geri çekilmeler alım fırsatı olacak. Özellikle gram altın yatırımcısı bu ons tarafını takip etmeli. Düşüşlerin kalıcı olmayacağını düşünüyorum.

GRAM ALTIN

Serbest piyasalarda 2 bin 430 lira direnci var. Ons altın nedenli geri çekilme bekliyorum. Ons 2 bin 100 dolar karşısındaki gram kaça tekabül ediyorsa oradan ilave olabilir. Alım fırsatı olarak görülmeli. Bu yıl 3 bin lira hedefi olduğunu unutmamak gerek.

12 MART ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 2.244,12

Gram altın satış: 2.244,36

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 3.927,00

Çeyrek altın satış: 4.069,00

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 7.878,00

Yarım altın satış: 8.090,00

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 15.781,00

Tam altın satış: 16.423,00

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 16.059,00

Cumhuriyet altını satış: 16.301,00

ATA ALTIN NE KADAR?