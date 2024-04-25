Çanakkale Boğazı çift yönlü transit gemi geçişlerine açıldı!
Çanakkale Boğazı'ndan geçen yük gemisinde yangın çıkmasıyla birlikte boğaz trafiğe kapatılmıştı.
Çanakkale Boğazı’nda AK DISCOVERY isimli kuru yük gemisinde çıkan yangının Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerince söndürülmesinin ardından, geçici olarak askıya alınan boğaz trafiği çift yönlü transit gemi geçişlerine açıldı.
Mısır’dan Bulgaristan’a seyir halindeyken AK DISCOVERY isimli 107 metre uzunluğundaki kuru yük gemisinin makine dairesinde yangın çıktı. 14 personelin bulunduğu geminin kaptanı, durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi Müdürlüğü’ne bildirdi.
Bölgeye, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne ait Kurtarma-13 ve Kurtarma-3 römorkörleri sevk edilirken, Çanakkale Boğazı gemi trafiği, çift yönlü olarak askıya alındı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları neticesinde yangın söndürüldü. Boğaz trafiği tekrar çift yönlü transit gemi geçişlerine açıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı