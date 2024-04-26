Çanakkale denizinde 44 düzensiz göçmen kurtarıldı!

Çanakkale Ayvacık'ta motoru arızalanan bottan 44 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Çanakkale denizinde 44 düzensiz göçmen kurtarıldı!
Editör: Metehan Gül
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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında motoru arızalanan botla sürüklenen 44 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarındaki lastik botta, düzensiz göçmenlerin bulunduğunu tespit etti.

Bölgeye yönlendirilen Sahil Güvenlik Botu "KB-20", botlarının motorunun arızalanması nedeniyle sürüklenen ve yardım talebinde bulunan Filistin ve İran uyruklu 15'i çocuk 44 düzensiz göçmeni kurtardı.

Karaya çıkarılan yabancı uyruklular, işlemlerin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı

# düzensiz göçmen # çanakkale
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