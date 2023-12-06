Çanakkale İçin Kritik Deprem Uyarısı! Bursa'daki Deprem Büyük Çanakkale Depreminin Habercisi Mi?
Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Doğan Perinçek, merkez üssü Bursa'daki Gemlik körfezi olan ve İstanbul'dan da hissedilen, 5.1 büyüklüğündeki depremi değerlendirdi. Perinçek, depremin büyük Çanakkale depreminin habercisi olduğunu söyledi.
Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın güney kolunda kırılan fay, İstanbul başta olmak üzere birçok şehri korkuttu.
Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Doğan Perinçek, merkez üssü Bursa-Gemlik olan 5.1 büyüklüğündeki deprem sonrası Çanakkale’yi işaret etti.
Perinçek, Çan ilçesinde 289 yıl önce deprem olduğunu hatırlattı. Bölgede tekrar, 7 civarında deprem beklediğini kaydetti.
Depreme karşı vatandaşların alabileceği önlemler de çok önemli. Doğan Perinçek, yöneticileri harekete geçirmek için halkın sesini duyurması gerektiğini belirtiyor.
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