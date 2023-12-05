Bursa Fay Hattı Marmara Kıtasını Hareketlendirdi Mi? Ardı Arkası Kesilmeyen Depremler

AFAD verilerine göre dün Bursa'da deniz üstünde 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bu deprem sonrası artçılar devam ederken uzmanlar korkunç bilançonun haritasını bir kez daha çıkardı. Marmaray kıtasında sürekli yaşanan depremler neler oluyor? dedirtti. Bursa depremi Marmara kıtasını mı hareketlendirdi?

Bursa Depremi Marmara Kıtasına Ne Yaptı?

Jeolog Naci Görür'de dünkü yaptığı açıklamalar sonrası deprem üstü olan denizden kaynaklı harekete geçen Kuzey Anadolu Fay hattı Trakya bölgesinde arsı sıra depremlere neden oldu. Harekete geçen depremin öncelikle İzmir'i etkileyeceği düşünülse de depremin yönü Trakya'ya kaydı. Çorum'da meydana gelen 3 şiddetindeki depremler vatandaşlarda paniğe neden oldu.

Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın son verilerine göre sık sık meydana gelen artçı depremler kıtanın hareketlendirdiğini gösterdi. Dün AFAD Başkanlığından yapılan "Marmara Denizi, Gemlik Körfezi’nde (Bursa Mudanya açıkları) meydana gelen 5.1 ve 4.5 büyüklüklerindeki depremler sonrasında an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Ekiplerimiz teyakkuz halindedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız" bu açıklama her ne kadar sorun olmamış olsa da bugün meydana gelen depremler olası felaketin haritasını bir kez daha öne sürdü.