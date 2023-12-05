Bursa Fay Hattı Marmara Kıtasını Hareketlendirdi Mi? Ardı Arkası Kesilmeyen Depremler

Dün Bursa merkezli meydana gelen deprem sonrası Marmara Kıtası beşik gibi sallanmaya devam ediyor. Trakya tarafına doğru giden enerji büyüklü küçüklü depremlere neden oldu. Peki Bursa depremi sonrası Marmara kıtasını ne bekliyor?

Bursa Fay Hattı Marmara Kıtasını Hareketlendirdi Mi? Ardı Arkası Kesilmeyen Depremler
Bursa Fay Hattı Marmara Kıtasını Hareketlendirdi Mi? Ardı Arkası Kesilmeyen Depremler
Son Güncelleme:

AFAD verilerine göre dün Bursa'da deniz üstünde 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bu deprem sonrası artçılar devam ederken uzmanlar korkunç bilançonun haritasını bir kez daha çıkardı. Marmaray kıtasında sürekli yaşanan depremler neler oluyor? dedirtti. Bursa depremi Marmara kıtasını mı hareketlendirdi?

Bursa Depremi Marmara Kıtasına Ne Yaptı?

Jeolog Naci Görür'de dünkü yaptığı açıklamalar sonrası deprem üstü olan denizden kaynaklı harekete geçen Kuzey Anadolu Fay hattı Trakya bölgesinde arsı sıra depremlere neden oldu. Harekete geçen depremin öncelikle İzmir'i etkileyeceği düşünülse de depremin yönü Trakya'ya kaydı. Çorum'da meydana gelen 3 şiddetindeki depremler vatandaşlarda paniğe neden oldu. 

Bursa deprem

Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın son verilerine göre sık sık meydana gelen artçı depremler kıtanın hareketlendirdiğini gösterdi. Dün AFAD Başkanlığından yapılan "Marmara Denizi, Gemlik Körfezi’nde (Bursa Mudanya açıkları) meydana gelen 5.1 ve 4.5 büyüklüklerindeki depremler sonrasında an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Ekiplerimiz teyakkuz halindedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız" bu açıklama her ne kadar sorun olmamış olsa da bugün meydana gelen depremler olası felaketin haritasını bir kez daha öne sürdü. 

Prof. Dr. Naci Görür'den 18 İl İçin Kritik Uyarı! "7 ve Üzeri Deprem Oluşturma Kapasiteleri Var"Prof. Dr. Naci Görür'den 18 İl İçin Kritik Uyarı! "7 ve Üzeri Deprem Oluşturma Kapasiteleri Var"Gündem
# bursa deprem # marmara
Çok Okunanlar
Karadenizlilerin "Ölüyü Dirilten" Çorbası!
Karadenizlilerin "Ölüyü Dirilten" Çorbası!
Cinayet Davasında Kız Kardeş Kıskançlığı!
Cinayet Davasında Kız Kardeş Kıskançlığı!
Denizlerde Sarsıntı Devam Ediyor! Marmara Denizinde Yine Deprem Oldu
Denizlerde Sarsıntı Devam Ediyor! Marmara Denizinde Yine Deprem Oldu
İstanbul Barajlarının Doluluk Oranları Kaç Oldu? Baraj Doluluk Oranları Kaça Yükseldi?
İstanbul Barajlarının Doluluk Oranları Kaç Oldu? Baraj Doluluk Oranları Kaça Yükseldi?
İSKİ'ye Göre İstanbul'da 8 İlçede Saatler Sürecek Su Kesintisi!
İSKİ'ye Göre İstanbul'da 8 İlçede Saatler Sürecek Su Kesintisi!
Öne Çıkanlar Erdoğan'dan Netanyahu'ya Tarihi Ayar! "Milosevic Gibi Yargılanacaksın" Erdoğan'dan Netanyahu'ya Tarihi Ayar! "Milosevic Gibi Yargılanacaksın" 10 Gün Boyunca Nara Tuz Döküp Yiyin! 10 Gün Boyunca Nara Tuz Döküp Yiyin!