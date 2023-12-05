Prof. Dr. Naci Görür'den 18 İl İçin Kritik Uyarı! "7 ve Üzeri Deprem Oluşturma Kapasiteleri Var"

Jeolog Prof. Dr. Naci Görür, Kafa TV'de Candaş Tolga Işık'ın konuğu oldu. Görür, programda 18 il için uyarıda bulundu. Görür, "Fay hattı üzerinde yaşayan bu illerin kaderi, üzülerek söylüyorum kaderi Maraş, Hatay gibidir" ifadelerini kullandı. Görür, fay hattı üzerindeki illeri, Eskişehir, Denizli, Muğla, Erzincan, Kayseri, Tokat, Kahramanmaraş, Hatay, Kocaeli, Osmaniye, Bingöl, Konya, Erzurum,Aydın, Balıkesir, Burdur, Manisa, Hakkari olarak açıklandı. Görür, bu illerle ilgili olarak, "Direkt fayın üzerinde yaşıyor bu iller. Bunların altındaki faylar oldukça güçlü. Ve her kentte 7 ve üzerinde deprem oluşturmaya kapasiteleri var" ifadesini kullandı.

Öte yandan Naci Görür deprem gecesi yaşadığı olayı anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı. Görür, "Adana'da biz sizin uyarılarınız üzerine gittik komşularla konuştuk. Bir apartmandaki sıkıntılı durumu oradakilere izah ettik. O apartmadakiler bunu kabul etmemiş. Beni dinleyen kişi 'bizim halimiz vaktimiz yerindeydi, biz oradan ayrıldık' diyor. Şimdi size hayır diyenlerin hiçbiri yaşamıyor diyor. Erkenek'te bir grup bana video göndermiş. 'Hocam size saygılar sunarız. Siz çok uyardınız. Biz dinlemedik. Şimdi Erkenek yok' diyor." ifadelerini kullandı. Öte yandan Naci Görür deprem gecesi yaşadığı olayı şu sözlerle anlattı: