Çanakkale'de 4.3 büyüklüğünde deprem! Depremle ilgili açıklama geldi
Çanakkale'de 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin detaylarıyla ilgili Kandilli Rasathanesinden açıklama yapıldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Çanakkale'de şiddetli bir deprem meydana geldi. Merkez üssü Biga ilçesi olan depremle ilgili Kandilli Rasathanesinden açıklama yapıldı.
Kandilli Rasathanesinin internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Çanakkale'de saat 16.09'da 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin, yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleştiği ifade edildi.
ALİ YERLİKAYA'DAN ÇANAKKALE DEPREMİYLE İLGİLİ AÇIKLAMA
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Çanakkale'de meydana gelen depremle ilgili sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulundu.
Bakan Ali Yerlikaya, yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:
- Çanakkale Biga'da 4,6 büyüklüğünde meydana gelen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. An itibarıyla olumsuz bir durum yoktur. Gelişmeleri takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun.
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