Çanakkale'de 4.3 büyüklüğünde deprem! Depremle ilgili açıklama geldi

Çanakkale'de şiddetli bir deprem meydana geldi. Merkez üssü Biga ilçesi olan depremle ilgili Kandilli Rasathanesinden açıklama yapıldı.

Kandilli Rasathanesinin internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Çanakkale'de saat 16.09'da 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin, yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleştiği ifade edildi.

ALİ YERLİKAYA'DAN ÇANAKKALE DEPREMİYLE İLGİLİ AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Çanakkale'de meydana gelen depremle ilgili sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulundu.

Bakan Ali Yerlikaya, yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi: