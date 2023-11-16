Candan Kardeşler Tutuklandı

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında "suç gelirlerini aklama" iddiasıyla yakalanan Alisya Bahar Candan ve kardeşi Gülnihal Çiçek ile Hacı İsrafil Sağlam'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, Gayrettepe'deki Asayiş Şube Müdürlüğü'nden Küçükçekmece Adliyesi'ne götürüldü.

Alisya Bahar Candan ve Gülnihal Çiçek'e, poliste yaklaşık dörder saat süren ifadelerinde 20'den fazla soru yöneltildiği ve iki kardeşin suçlamaları kabul etmedikleri öğrenildi.

İfadesi sırasında, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda hesabına 12 milyon lira geldiği yönündeki açıklamaları hatırlatılan Candan'ın, bu paylaşımı şaka amaçlı yaptığını söylediği belirtildi.

Soruşturma savcılığına çıkarılan 3 şüpheli, buradaki ifadelerinin ardından tutuklanmaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Şüpheliler, hakimlikteki sorgularının ardından üzerlerine atılı suçlardan tutuklandı.

Şüphelilerden Gülnihal Çiçek'in tutuklama kararı üzerine adliyede ağladığı öğrenildi.