CHP 1 Mayıs'ta Taksim Meydanı'nda ısrarcı! Valilik 40 alan gösterildiğini belirtti

İstanbul’da 1 Mayıs için 40 farklı alan gösterilmesine rağmen, CHP Taksim Meydanı’nda ısrarcı. Özel, yine Taksim çağrısı yaptı. Vali Gül ise Taksim Meydanı’nın kutlama alanı olmadığını bir kez daha hatırlattı. Gül, “CHP, Taksim anıtına çelenk koymak istiyorsa, bugünden müracaat etmeli” dedi.

İstanbul Valiliği, “kutlama alanı değil” dedi, ancak CHP Taksim ısrarını sürdürüyor. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü öncesi, CHP, DEM Parti, DİSK ve bazı illegal örgütlerin ısrarıyla İstanbul’da Taksim Meydanı tartışması yeniden hortlatıldı.

Kentte 1 Mayıs kutlamaları için 40 farklı alan gösterilmesine rağmen, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, meclis kürsüsünden yine “Taksim” dedi. 1 Mayıs’ta Taksim Meydanı'nın kapatılmasına tepki gösteren Özel, hükümeti eleştirdi.

"Geçtiğimiz hafta bir çağrı yapmıştım, Taksim'in 1 Mayıs'ta kapatılması kararından dönülmesini talep etmiştim. Taksim, Gezi Parkı birileri tarafından kendi egemenlik sancaklarıymış da oraya toplum giderse iktidarlarını kaybedeceklerini sanıyorlar. Taksim’i kapatmak, Can Atalay’ı bırakmamak Anayasa’yı tanımamaktır. Hâlâ geç değildir çağrımı tekrar ediyorum. "

İstanbul Valisi Davut Gül, 1 Mayıs öncesi Beşiktaş, Fatih ve Beyoğlu’nda güvenlik önlemlerini denetledi. Gül, Taksim'in kutlama alanı olmadığını yineledi.

"İstanbul'da 40 tane toplantı ve gösteri yapılabilecek yasal meydanımız var. Şimdiye kadar bunlarla ilgili bir müracaat olmadı. Yarın daha çok yasa dışı gösteriler ile ilgili çeşitli çağrılar var."

Vali Gül, resmi bir başvuru olmadığı için gösterilere izin verilmesinin de mümkün olmadığını belirtti. Gül, “CHP, Taksim anıtına çelenk koymak istiyorsa, bugünden müracaat etmeli” dedi.

"CHP'nin şu an itibarıyla taksim'e çelenk koyma ya da karanfil koyma ile ilgili bir müracaatı yok. CHP İl Başkanını aradım, kendisine de hatırlattım. Eğer yarın çelenk koyma isteniyorsa bugünden müracaatlarını yapmaları gerektiğini, müracaat yaparlarsa belli bir sayıdaki kişiye çelenk koyma, karanfil koyma ile ilgili rehberlik edeceğimizi söyledim."
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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# 1 mayıs # işçi bayramı # Taksim # chp # istanbul
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