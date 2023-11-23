CHP İstanbul Buluşmasını İBB Mi Finanse Etti?

Dudak uçuklatan konaklama gideri İBB kaynaklarından mı karşılandı? Kamuoyu CHP İl Başkanları İstanbul Toplantısı'na dair işte bu sorunun yanıtını bekliyor.



CHP İl Başkanları İstanbul'da buluştu. İki gün sürecek olan toplantıya dair ortaya önemli iddialar atıldı. İddiaya göre CHP İl Başkanları toplantısını, kurultayda desteklediği Özgür Özel'in etrafını kuşatmaya çalıştığı konuşulan Ekrem İmamoğlu finanse etti. Kaynağın İBB'den karşılandığı öne sürüldü.



İstanbul’un en lüks otellerinden birinde yapılan CHP İl Başkanları toplantısında sadece konukların konaklama gideri bile 600 bin Avro olarak hesaplanıyor.



CHP Üyesi Tolgahan Erdoğan, konuyla ilgili yaptığı paylaşımda "İmamoğlu İBB kaynakları ile kurultay sonrası, parti örgütlerini fonlamaya devam ediyor..." ifadelerini kullandı.



İddianın ardından Avukat Mustafa Kemal Çiçek’ten de bir paylaşım geldi. Çiçek sosyal medya hesabından “bu parayı kim karşılıyor? Kimin cebinden çıkıyor?” diye sordu.