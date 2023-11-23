Türkiye-Rusya Ticaret Hacmi Bu Yıl Da 65 Milyar Doları Aşacak

Türkiye-Rusya arasındaki ekonomik iş birliği giderek güçleniyor. Rusya Federasyonu İstanbul Başkonsolosu Andrey Buravov, 2 ülke arasındaki ticaret hacminin geçen yıl 65 milyar doları aştığını ifade etti. Buravov, "Bu sene de buna benzer olacak. Dinamiği koruyacağız." dedi.

Türkiye-Rusya Ticaret Hacmi Bu Yıl Da 65 Milyar Doları Aşacak

Türkiye-Rusya ticaret hacmi bu yıl da 65 milyar doları aşacak.

Türkiye-Rusya arasındaki ekonomik iş birliği her geçen gün güçlenirken Rusya Federasyonu İstanbul Başkonsolosu Andrey Buravov'dan önemli bir değerlendirme geldi.

2 ülke arasındaki ticaret hacminin geçen yıl 65 milyar doları aştığını belirten Buravov, bu sene de dinamiğin korunacağını vurguladı.

Rusya Federasyonu İstanbul Başkonsolosu, Türkiye'de ilk nükleer enerji santrali yapımının devam ettiğini de hatırlattı.

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