Asya’dan Amerika’ya, Yedi Kıtadan Dünya Turu

Celtic taraftarı, maç sırasında "Yürü, yürü; yüreğindeki umutla; ve asla yalnız yürümeyeceksin!" sloganları atmış ve stadı Filistin bayraklarıyla donatmıştı.



İsveç Başbakanı Ulf Kristersson'un dili sürçtü. Başbakan yaptığı konuşmada "İsrail'in soykırım yapma hakkı vardır" dedi.



Başbakan'a tepki olarak salonda "Özgür Filistin" sloganları yükseldi.



İsveç'in başkenti Stockholm'deki İsrail ve ABD Büyükelçiliği önünde düzenlenen Filistin'e destek gösterisinde, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi.



Filistin bayrağı taşıyan göstericiler, "Filistin'e özgürlük" sloganları attı.



Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü Liderler Zirvesi Belarus'un başkenti Minsk'te düzenlendi.



Rusya, Belarus, Kazakistan, Kırgızistan ve Tacikistan liderleri zirveye katılırken Ermenistan zirvede yer almadı.



Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti Güney Kore ile imzaladığı askeri gerilimi azaltma anlaşmasını feshetti.



Savunma Bakanlığı, "Güney"in Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi toplantısında anlaşmanın birçok maddesini "hükümsüz kıldığı" değerlendirmesinde bulunuldu. Bakanlık anlaşmanın "müsvedde bir kağıttan farksız" duruma geldiğini ifade etti.



Çin ile Uruguay, ilişkilerinin seviyesini "kapsamlı stratejik ortaklığa" yükseltti.



, Devlet Başkanı Şi Cinping, ülkesini ziyaret eden Uruguaylı mevkidaşı Luis Alberto Lacalle Pou ile görüştü. İki lider, görüşmede Çin-Uruguay ilişkilerinin "stratejik ortaklıktan", "kapsamlı stratejik ortaklığa" yükseltilmesine karar verdi.



Cammu Keşmir'de direnişçilerle çıkan çatışmada 4 Hint askeri öldürüldü.



Hint basınındaki haberlerde ayrıca bölgeye takviye asker sevk edildiği ve direnişçilere yönelik operasyonun devam ettiği aktarıldı.



ABD'ye geçme hayali kuran Haitili göçmenler Mexico City sokaklarına kamp kurdu.



Haiti’den gelerek ABD’ye geçmeye çalışan göçmenler, Meksika’nın başkenti Meksiko City sokaklarına kurdukları çadırlarda konaklıyor. Göçmen merkezinin kapasitesi dolduğu için sokaklarda barınmak zorunda kalan Haitili göçmenler, Meksika hükümetinden yardım talep ediyor.



ABD ile Kanada'yı bağlayan Rainbow Köprüsü'ndeki patlamada 2 kişi öldü. 1 kişi yaralandı.



Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde hız yapan bir otomobilin refüje çarpıp havaya uçtuğu görülüyor. Kaza yapan otomobil tamamen yandı. Kazanın ardından sınır geçişleri geçici olarak durduruldu.