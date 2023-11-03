CHP Kavgalarla Kurultaya Gidiyor! Büyük Kongre 4-5 Kasım'da Ankara'da Toplanacak

Mayıs ayındaki seçim yenilgisi sonrası iç hesaplaşmalar öne çıktı, genel başkanlık için koltuk savaşı başladı.



CHP 38'inci Büyük Kurultayı'nı 4-5 Kasım'da Ankara'da toplayacak. Kurultayda genel başkanlık için iki aday yarışacak. Biri mevcut genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu diğeri ise CHP Grup Başkanı Özgür Özel.



Her iki aday için kulislerde birçok iddia gündeme geldi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun son kez başkanlığa aday olacağı ve bunun üzerinden delegelerin “vefa duygusuna oynayacağı” konuşuluyor.



Neredeyse her kurultayı kavga ile sonuçlanan CHP'nin büyükşehir kongreleri aslında büyük kurultaydaki kopuş manzarasını gözler önüne serdi. CHP'nin Ankara gibi önemli kurultayında salon boş kalmıştı. İzmir İl Kongresi’nde ise değişimciler ile Kılıçdaroğlu taraftarları arasında tartışma yaşanmış ve sandalyeler havada uçuşmuştu.



İstanbul İl Kongresi’nde ise genel merkezin adayı olduğu belirtilen Cemal Canpolat’a karşı değişimcilerin adayı Özgür Çelik il başkanlığını kazandı.. Kurultayda genel merkez ve teşkilatların kopuşu bir kez daha ortaya çıktı.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da kurultaya giden süreçte yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. Kılıçdaroğlu, kendi getirdiği delege sistemini değiştireceğini söylemişti. Bir de parti içi muhaliflere de göz dağı vermişti.



Kılıçdaroğlu, açıklamasında kurultayın ardından parti aleyhine konuşanları ihraçla tehdit etti. Bu açıklama genel başkanlığa aday Özgür Özel tarafından tepkiye yol açmış ve söz düellosunun yaşanmasına neden oldu.



Kurultay gününe kadar tartışmaların dinmediği CHP'nin büyük kongreden nasıl çıkacağı ise merak ediliyor.



