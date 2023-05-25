Hatay'da 300 kişi aynı adrese mi kayıtlı? İletişim Başkanlığı o iddialara açıklık getirdi

CHP Hatay Milletvekili Servet Mullaoğlu, Hatay'da aynı adrese kayıtlı 300 seçmen olduğunu öne sürmüş, adı geçen kişilere ait seçmen kağıtlarını kamuoyuyla paylaşmıştı. Konuyla ilgili İletişim Başkanlığı Dijital Medya Birim Koordinatör Aslan Değirmenci bir açıklama yaptı. Değirmenci açıklamasında, 300 kişinin deprem bölgesinde görevlendirilen polisler olduğunu, belirtilen adresin de Hatay Samandağı İlçe Emniyet Müdürlüğü olduğunu belirtti.

Değirmenci şu ifadeleri kullandı:

- Orası Samandağı İlçe Emniyet Müdürlüğü.. O, 300 kişi de deprem bölgemize görevlendirilen polislerimiz. Dezenformasyon yapacağız diye artık cidden beyin embolisi geçirdiniz. (Beyin embolisi, beyindeki bir arterde veya oksijenli kanı beyne besleyen bir arterde tıkanıklıktır.)

İletişim Başkanlığı Dijital Medya Birim Koordinatör Aslan Değirmenci