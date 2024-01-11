CHP'de 'Behzat Ç' Krizi

Etimesgut Belediyesi Başkan adaylığı için oyuncu Erdal Beşikçioğlu ismine Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş itiraz geldi. İtiraza rağmen Beşikçioğlu'nu aday ilan etti.



CHP'de krizin adı bu kez yerel seçim. Genel Başkan Özgür Özel ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu arasında isim listesi savaşı sürerken bu kriz Parti Meclisi'ne de yansıdı.



Adaylar üzerinde saatlerce süren PArti Meclisi toplantısında kavga çıktı. Mersin vekili Hasan Ufuk Çakır ile CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır arasında adaylar nedeniyle tartışma yaşandı. Parti Sözcüsü Deniz Yücel, "keyifli bir toplantı" dese de bağrışma sesleri koridorlara kadar ulaştı.



Bir tartışma da Ankara'nın Etimesgut ilçe adaylığına oyuncu Erdal Beşikçioğlu'nun gösterilmesiyle çıktı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Beşikçioğlu'na itiraz etti.



Yavaş'ın Etimesgut ilçesinde İyi Parti seçmenini de kazanabilmek için Mesut Özarslan’ı aday göstermek istediği belirtildi.

Ancak değişikliğe gidilmedi Mansur Yavaş'a rağmen Erdal Beşikçiloğlu aday gösterildi.



Antalya'da ise Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ile DEM Parti arasındaki gerilim nedeniyle aday belirlemesi ertelendi.



DEM Parti ile pazarlığın sürdüğü illerden biri de İzmir. İzmir adayı da hâlâ açıklanamadı. DEM Parti'nin mevcut başkan Tunç Soyer'i istediği, ancak Selin Sayek Böke isminin de PM'de tartışıldığı belirtildi.



Hatay'a mevcut Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Adana'ya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Mersin'e Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve Aydın'a Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu yeniden aday gösterildi.



Eskişehir Belediye Başkanlığında ise değişime gidilerek 86 yaşındaki Yılmaz Büyükerşen’in yerine belediye genel sekreteri Ayşen Ünlüce aday oldu.





