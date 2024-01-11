Mobilyada 2024 İhracat Yılı Olacak

Doğanlar Mobilya Grubu, 2023 yılını değerlendirdi ve 2024'ü "İhracat Yılı" ilan etti. Büyüme hedefleri doğrultusunda 2024 yılında 80 yeni satış noktası açmayı planlayan şirket, bütçesinin yüzde 5 ila yüzde 8'ini yatırımlara ayırmayı hedefliyor.

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Doğanlar Mobilya Grubu, 2024'ü 'İhracat Yılı' ilan etti.

2023 yılına ilişkin değerlendirmeler ve 2024 yılına ilişkin hedefler kamuoyu ile paylaşıldı.

Doğanlar Mobilya Grubu, 2023'te yurtiçinde 623, yurtdışında 107 olmak üzere toplamda 730 satış noktasına ulaştı. 2024'te ise 80 yurtiçi, 25 yurtdışı satış noktasının daha açılması hedefleniyor.

Dijital altyapı, sürdürülebilirlik, Güneş enerjisi santrali, kapasite artışı, satış noktaları ve marka yatırımları, şirketin odak noktaları arasında yer alıyor.

Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Doğan, 2023'teki büyüme ivmesini vurguladı. 2024'ün daha büyük başarılar getireceğini belirtti.

CEO Mustafa Karamemiş 2024'te ihracatın öne çıkacağını belirtti; ABD, Afrika ve Ortadoğu'yu hedef pazarlar olarak açıkladı.

# mobilya
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