CHP'de değişim sinyalleri! Ordu Milletvekili Torun açıkladı

CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun katıldığı bir televizyon programında değişim çağrılarına destek veren açıklamalar yaptı.

CHP'de değişim sinyalleri! Ordu Milletvekili Torun açıkladı
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CHP'de değişim tartışmalarına bir isim daha katıldı. CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun katıldığı bir televizyon programında değişim çağrılarına destek veren açıklamalar yaptı. Torun, genel başkan değişikliğinin yetmeyeceğini, CHP'de siyasi bir değişikliğe gidilmesi gerektiğini söyledi.

CHP'DE İÇ ÇATIŞMA BÜYÜYOR!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun önce genel başkanlık çıkışı ardından kurultaylardaki delegasyonun lehine dönmemesi sonrası yerel seçimlere manevra yapması tartışılıyor. İmamoğlu yerel seçime odaklansa da CHP içindeki değişim kavgası bitmiyor.


Değişim tartışmalarına yeni bir isim daha eklendi. CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun seçim sonrası moralsizliğe işaret etti. Torun:

- Evet bir seçim kaybedildi, moralimiz bozuk ama bundan sonra ne yapacağız, bu duymak istiyoruz süreçle ilgili.

Torun, değişimin genel başkanla sınırlı kalmaması gerektiğini belirtirken, CHP'nin siyasal duruşunun da net bir şekilde ortaya konmasına dikkat çekti.

Torun:

- Hiçbir şey olmamış gibi davranamayız, çok sık gündeme geliyor, değişim sadece genel başkanla sınırlı olmamalı, siyasal duruşu net bir şekilde çizmeliyiz.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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