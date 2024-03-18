CHP'deki para sayma görüntüleriyle ilgili yeni gelişme

CHP İstanbul İl Başkanlığında çekilen para sayma görüntülerinin ortaya çıkması sosyal medyanın gündemine oturmuştu.

Söz konusu gelişmenin basında ve sosyal medyada geniş yankı bulmasıyla birlikte İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçmiş ve para sayma görüntülerine ilişkin soruşturma başlatmıştı.

Söz konusu soruşturmayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclis Üyesi ve İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in, "Parayı avukatlık ofisinde CHP İstanbul il binasını satan Ali Rıza Braka teslim aldı." şeklindeki ifadesinin ardından Ali Rıza Braka'nın ifadesi alındı.

Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine gelen ve savcılık katına çıkan Braka, şüpheli sıfatıyla ifade vermesinin ardından adliyeden ayrıldı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı sosyal medya hesaplarında, "Fatih Keleş'in CHP İstanbul İl Başkanlığında para destelerini sayarken çekilen görüntüleri ortaya çıktı" notuyla paylaşılan görüntülere ilişkin maddi gerçeğin ortaya çıkarılması, suç ve suç unsuru bulunup bulunmadığının tespit edilmesi amacıyla resen soruşturma başlatmıştı.

Soruşturma kapsamında İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, eski CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas ve eski CHP İstanbul İl Başkanlığı basın danışmanı Can Poyraz'ın şüpheli olarak savcılıkça ifadesi alınmıştı.