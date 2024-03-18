Özgür Özel'den Devlet Bahçeli'ye telefon! İşte görüşmenin detayları

MHP'de dün gerçekleştirilen 14. Olağan Büyük Kurultay sonucunda Devlet Bahçeli yeniden genel başkanlığa seçildi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, tekrar genel başkanlığa seçilen Devlet Bahçeli'yi telefonla aradı. Konuyla ilgili CHP'den açıklama geldi. CHP'den yapılan açıklamaya göre, Özel, Bahçeli ile telefonda görüşerek, MHP 14. Olağan Büyük Kurultayı'nda yeniden genel başkanlığa seçilmesi nedeniyle tebriklerini iletti.

Özel, görüşmede, bir süre önce omuz burkulması sonucu kolu incinen Bahçeli'ye geçmiş olsun dileğinde de bulundu.