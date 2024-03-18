DEM Parti mitinginde PKK propagandası! İstanbul ve İzmir'de 110 kişi gözaltına alındı

DEM Parti’nin Nevruz kutlamaları PKK propagandasına dönüştü. İstanbul ve İzmir'deki Nevruz kutlamalarında PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın posterlerini açan ve terör örgütü lehine sloganlar atan 110 kişi gözaltına alındı.

DEM Parti mitinginde PKK propagandası! İstanbul ve İzmir'de 110 kişi gözaltına alındı
Editör: Yasin Kerim Aşan
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PKK’nın uzantısı DEM Parti'nin nevruz kutlamaları, yine terör propagandasına sahne oldu.

İstanbul Yenikapı'da düzenlenen Nevruz mitingde PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterleri açıldı, terör örgütü lehine sloganlar atıldı. DEM Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Meral Danış Beştaş, mitingde yaptığı konuşmada, "İmralı kapılarını açın, tecride son verin" diyerek PKK elebaşı Öcalan’a özgürlük istedi.

Etkinlik sonrası dağılmayan ve PKK lehine sloganlar atan gruba polis müdahale etti, 75 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Valiliği, gözaltına alınanlar arasında 'Terör örgütü propagandası yapmak' suçundan aranan 2 kişinin de bulunduğunu açıkladı.

DEM Parti'nin İzmir Gündoğdu Meydanı'nda nevruz etkinliğinde de terör propagandası yaptıkları belirlenen 35 kişi gözaltına alındı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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