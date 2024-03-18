Gazze'de can kaybı 31 bin 726'ya yükseldi!

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları 7 Ekim 2023'ten bu yana sürüyor. İsrail ordusunun, yardımların ulaşmasını engelleyerek kıtlığa sürüklediği Gazze Şeridi'nde acı bilanço da her geçen gün artıyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 164 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yeni bilgiler paylaşıldı.

Buna göre, İsrail güçlerinin son 24 saatte Gazze'ye yönelik düzenlediği saldırılarda 81 Filistinli hayatını kaybederken 116 Filistinli de yaralandı.

Böylece, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 31 bin 726'ya, yaralı sayısının da 73 bin 792'ye ulaştığı bildirildi.

Sağlık Bakanlığı ayrıca enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğunu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığını kaydetti.