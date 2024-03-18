Aliyev'den Putin'e tebrik

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, yeniden Rusya Devlet Başkanı seçilen Vladimir Putin'i tebrik etti. Vladimir Putin de tebrikleri dolayısıyla Aliyev'e teşekkür etti.

Aliyev'den Putin'e tebrik
Editör: Yasin Kerim Aşan

Rusya'da gerçekleştirilen seçimlerde kesin olmayan ilk sonuçlara göre yüzde 87,29 oyla Vladimir Putin yeniden Rusya Devlet Başkanı seçildi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'den de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e kutlama geldi. Konuyla ilgili Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından açıklama yapıldı.

Açıklamaya göre, Aliyev Putin'i telefonla arayarak seçimde elde ettiği zafer nedeniyle kutladı ve başarılar diledi. Putin de tebrikleri dolayısıyla Aliyev'e teşekkür etti.

Azerbaycan ile Rusya arasındaki ilişkilerin güçlenerek devam edeceğine duydukları güveni dile getiren Aliyev ve Putin, iki ülke ilişkilerinin geleceğine ilişkin konularda görüş alışverişinde bulundu.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# İlham Aliyev # vladimir putin # rusya # Azerbaycan
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