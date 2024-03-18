Bakan Şimşek duyurdu! Yeni vergiler mi geliyor?

Bakan Şimşek enflasyona bağlı olarak yeni vergilerin gelip gelmeyeceği sorularını yanıtladı. İşte Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in cevapları...

Bakan Şimşek duyurdu! Yeni vergiler mi geliyor?
Editör: Yağmur Biçen
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, katıldığı canlı yayında  enflasyona bağlı olarak yeni vergilerin gelip gelmeyeceği cevapladı.

Bakan Şimşek, enflasyonun yüksek seyrinden ötürü sık sık ortaya atılan "Yeni vergiler gelecek" iddialarına karşı böyle bir çalışmalarının olmadığını belirtti. Şimşek, enflasyonun düşmesiyle ilgili de net tarih vererek 3 Temmuz'u işaret etti.

"Geçen sene bir seçim vardı. Gelirler politikası oldukça cömert belirlendi. Bunun da etkisi var. Önümüzde 4 yıl seçim olmayan bir dönem var. Biz burada sadece para politikası üzerinden değil. Enflasyonu kalıcı olarak bir şekilde aşağı çekmek istiyoruz. Enflasyondan en çok etkilenenler sabit gelirliler.

Geçen sene deprem nedeniyle çok büyük bir açıkla karşı karşıyaydık. Dışardan borçlanmak yerine açığı azaltmaya gittik. Bundan dolayı vergi artışlarına gittik. Bunlar doğrudan doğruya enflasyon. 2024'te bunlar olmayacak. Bunlar da tek seferlik etkiler.

Enflasyonist yeni vergi olmayacak. OVP'de çok net bir şekilde vergiler için çerçeve çizdik. Biz KDV genel oranını artırmayacağız, yüzde 20 üst limit. Kurumlar vergisini artırmayacağız. Gelir vergisini artırmayacağız. Çok netiz bu konuda. Ancak istisna muafiyetleri gözden geçireceğiz. Bunlarda verimlilik ne durumda bakacağız." ifadelerine yer verdi.

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# Mehmet Şimşek # ekonomi # vergi
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