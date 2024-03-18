Konut fiyatlarında yüzde 68 artış! İşte fiyatların en çok arttığı iller

Türkiye genelinde konut fiyatları ocak ayında da artış gösterdi. Merkez Bankası'nın verilerine göre konut fiyat endeksi ocakta aylık bazda yüzde 2,3 yıllık bazda yüzde 68 arttı. Aralık ayında konut fiyatlarında aylık yüzde 1,16'lık artış görülmüştü.

Türkiye'de ortalama metrekare fiyatı 30 bin 900 lira olarak kaydedildi.

3 büyük şehre bakıldığında Ankara'daki artış İstanbul ve İzmir'e göre dikkat çekti.

Ankara'da ocak ayında konut fiyatları yıllık bazda yüzde 85,6 arttı. Aylık olarak ise artış yüzde 2,4 oldu. Başkent'te ortalama metrekare fiyatı 24 bin 373 liraya yükseldi.

Ankara'yı yüzde 70,4 yıllık artışla İzmir izledi. İzmir'de aynı dönemde konut fiyatlarındaki aylık artış ise yüzde 2,8 oldu. İzmir'de ortalama metrekare fiyatı 35 bin 684 lira olarak kaydedildi.

İstanbul'da ocak ayında konut fiyatları bir önceki aya göre yüzde 1,3 arttı. Yıllık artış ise yüzde 54,5 oldu. İstanbul'da ortalama metrekare fiyatı 45 bin 129 liraya çıktı.

Konut fiyatlarının en çok arttığı iller ise yıllık yüzde 103,8 artışla Ağrı, Ardahan, Kars Iğdır'ı içine alan bölge oldu.