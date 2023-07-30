CHP'li Mahmut Tanal'dan skandal hareket! Akbelen'de Jandarma'ya böyle saldırdı

Akbelen'de termik santral için açılmak istenen kömür madeni protestolarında provokasyonlar devam ediyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bölgeye gelen CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, burada Kılıçdaroğlu'nu protesto eden bir vatandaşla tartışmıştı. Vatandaşa parmak sallamasıyla gündeme gelen Tanal, bu kez de görevini yapan Jandarma'yı provoke etmeye çalıştı.

"FİŞLEME YAPAMAZSINIZ" DİYEREK JANDARMAYA SALDIRDI

Mahmut Tanal, bugün geldiği Akbelen'de görevini yapan Jandarma personeliyle tartıştı. Tartışma esnasında Jandarma'nın elindeki belgeleri almaya çalışan Tanal, "Karar gösterin bana. Bu üniformaya yazık günah, eşkiya gibi hareket edemezsiniz" sözleriyle Jandarma'yı provoke etmeye çalıştı. Tanal'ın saldırıları sonrası bölgeden ayrılmak isteyen Jandarma, Tanal'dan kurtulamadı. Tanal, "Fişleyemezsiniz, fişleme yapamazsınız" diye bağırarak bölgeden uzaklaşmak isteyen Jandarma personelini kovaladı.

GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

CHP'li Mahmut Tanal'ın skandal görüntülerine sosyal medyadan tepki yağdı. Sosyal medya kullanıcıları, Tanal'ın bu yaptığı harekete karşılık yasal sürecin başlatılmasını talep etti. Görüntüler karşısında Tanal'a tepki gösteren kullanıcılar, Tanal'ın Jandarma'yı provoke etmesini kınadı.