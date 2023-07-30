CHP'li Mahmut Tanal'dan skandal hareket! Akbelen'de Jandarma'ya böyle saldırdı
CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, Akbelen'de skandal hareketlerde bulundu. Daha önce yine Akbelen'de vatandaşa parmak sallayan Tanal, bu kez de görevini yapan Jandarma'ya saldırdı.
Akbelen'de termik santral için açılmak istenen kömür madeni protestolarında provokasyonlar devam ediyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bölgeye gelen CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, burada Kılıçdaroğlu'nu protesto eden bir vatandaşla tartışmıştı. Vatandaşa parmak sallamasıyla gündeme gelen Tanal, bu kez de görevini yapan Jandarma'yı provoke etmeye çalıştı.
"FİŞLEME YAPAMAZSINIZ" DİYEREK JANDARMAYA SALDIRDI
Mahmut Tanal, bugün geldiği Akbelen'de görevini yapan Jandarma personeliyle tartıştı. Tartışma esnasında Jandarma'nın elindeki belgeleri almaya çalışan Tanal, "Karar gösterin bana. Bu üniformaya yazık günah, eşkiya gibi hareket edemezsiniz" sözleriyle Jandarma'yı provoke etmeye çalıştı. Tanal'ın saldırıları sonrası bölgeden ayrılmak isteyen Jandarma, Tanal'dan kurtulamadı. Tanal, "Fişleyemezsiniz, fişleme yapamazsınız" diye bağırarak bölgeden uzaklaşmak isteyen Jandarma personelini kovaladı.
GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU
CHP'li Mahmut Tanal'ın skandal görüntülerine sosyal medyadan tepki yağdı. Sosyal medya kullanıcıları, Tanal'ın bu yaptığı harekete karşılık yasal sürecin başlatılmasını talep etti. Görüntüler karşısında Tanal'a tepki gösteren kullanıcılar, Tanal'ın Jandarma'yı provoke etmesini kınadı.
CHP'li Mahmut Tanal'dan skandal hareket!— Ulusal Kanal (@ulusalkanal) July 29, 2023
• Akbelen'de Jandarma'ya böyle saldırdı