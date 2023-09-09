CHP'li Tanrıkulu'nun iftiralarına cevap! MSB'den Türk Silahlı Kuvvetleri hakkında açıklama geldi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Mehmetçiğin tüm faaliyetlerinin uluslararası hukuka uygun, dünyanın gözü önünde ve şeffaf bir şekilde icra edildiğini belirterek, "Buna rağmen terör örgütlerinin insanlık dışı saldırılarına tepki koyamayanlar terör örgütünün farklı konulardaki alçakça yalanlarını sahiplenerek kahraman ordumuza iftira atmaya çalışmaktadırlar." ifadesini kullandı.

MSB'DEN İFTİRALAR HAKKINDA AÇIKLAMA

Asil milletin bağrından çıkan kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerinin, ülkenin huzur ve güvenliği ile bölgenin, dünyanın ve tüm insanlığın barış ve istikrarına katkı sağlamak için tüm terör örgütlerine karşı büyük bir özveri ve fedakarlıkla mücadele ettiği vurgulanan ​​​​​​​açıklamada, şunlar kaydedildi: