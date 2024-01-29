Çocukları bekleyen büyük tehlike! Kurulan tuzak ortaya çıktı

Ankara Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından başlatılan operasyonda korkunç gerçek ortaya çıktı. 9-15 yaş aralığındaki erkek çocukların müstehcen fotoğraflarını almak için onları tuzağa düşüren şüpheliler yakalandı.

EMNİYETİN ELE GEÇİRDİĞİ BELGELERDE ÇOCUK İSTİSMARININ KORKUNÇ YÜZÜ ORTAYA ÇIKTI

Emniyetin Viber uygulamasını 6 ay boyunca mercek altına alması sonrası 20 ilde operasyon gerçekleştirildi. Ankara merkezli operasyonlarda 35 şüpheli gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. Operasyonda ele geçirilen dijital materyaller ise, korkunç gerçeği gözler önüne serdi. 9-15 yaş aralığındaki çocukları tuzağa düşürmek için popüler çevrimiçi oyunlara giren zanlıların çocuklara kurduğu tuzağın ayrıntıları ortaya çıktı. Çevrimiçi oyunların sohbet kısmından çocuklara ulaşan şüpheliler, "oyun karakteri ve oyun içerikleri" ile çocukları kandırmaya çalıştı.

Çocuklar ile sosyal medya hesaplarından konuşmayı sürdüren zanlılar, çocuklara oyun karakteri ve içeriği gönderdi. Ücretsiz şekilde bu içeriklerden faydalanmaya devam etmek isteyen çocuklardan daha fazlası için müstehcen fotoğraflar istendi.

VİBER UYGULAMASINDA ÇOCUKLARIN MÜSTEHCEN İÇERİKLERİ SATILDI

Viber uygulamasını inceleyen Emniyet, bu uygulamada bir araya gelen kişilerin, çocuklardan elde edilen müstehcen içerikleri sattığı tespit edildi. Sohbet odasında çocukların müstehcen görüntülerinin bir kısmının paylaşıldığı tespit edilen uygulamada satıcılar, bunları almak isteyenlerle özel olarak görüşme yaparak satışları gerçekleştirdi. Ankara Emniyeti'ndeki işlemlerinin ardından

Viber uygulamasında kurulan sohbet odasında bir araya gelen kişiler, çocuklardan elde ettikleri müstehcen fotoğraf ve videoların satışına başladı. Sohbet odasında çocuklara ait fotoğraf karelerinin göstermelik bir kısmın paylaşıldığı ve satın almak isteyen kişiler ile özel olarak görüşme gerçekleştirilerek satış yapıldığı belirlendi.