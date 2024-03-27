Cübbeli Ahmet Hoca İsmailağa Cemaati'nden atıldı mı?

İsmailağa Cemaati'nden, Cübbeli Ahmet Hoca lakabıyla bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'yle ilgili açıklama geldi. Açıklamada, Cübbeli Ahmet Hoca'nın İsmailağa cemaatini hedef aldığı ve cemaati dağıtmaya çalıştığı belirtildi.

İSMAİLAĞA CEMAATİ'NDEN CÜBBELİ AHMET HOCA AÇIKLAMASI

İsmailağa Cemaati'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Cübbeli Ahmet Hoca, söz ve davranışlarıyla tarîkatımıza ve hizmetlerimize zarar veren biri hâline gelmiş ve Hasan Efendi (Kuddise Sirruhû) Hazretlerimizin şeyhliğini kabul etmemiştir. Bu gerçeğe binaen kendisinin tekkemiz ve cemaatimizle hiçbir ünsiyetinin kalmadığını, görüş ve açıklamalarının cemaatimiz açısından hiçbir bağlayıcılığının bulunmadığını ihvânımıza ve tüm kamuoyuna saygıyla duyururuz." ifadelerine yer verildi.

'CEMAATİ DAĞITMAK İÇİN ÇALIŞMAKTADIR'

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca lakabıyla bilinen Ahmet Mahmut Ünlü ile İsmailağa Cemaati arasındaki tartışma büyüyor. Ahmet Mahmut Ünlü'nün İsmailağa Cemaati'yle ilgili açıklamalarının ardından İsmailağa Cemaati'nden karşı açıklama geldi. İsmailağa Cemaati'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Ahmet Mahmut Ünlü'nün cemaate karşı tutum içerisinde olduğu 4 maddede açıklandı:

"1-Tarîkatımızın Mahremini Ortaya Saçmıştır

2-Mahmud Efendi (Kuddise Sirruhû) Hazretlerimizin Ailesini Hedef Almıştır

3-Hasan Efendi Hazretlerimize Hürmetsizlik Etmektedir

4- Cemaati Dağıtmak İçin Çalışmaktadır"

'TARİKATIMIZIN GELECEĞİYLE OYNAMAKTADIR'

İsmailağa Cemaati'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Cübbeli Ahmet Hoca'nın cemaati dağıtmak için çalıştığı belirtilerek, şunlar söyledi:

- Cübbeli Ahmet Hoca, cemaatin dağılmasına yönelik plân doğrultusunda, râbıta konusu üzerinden hareket etmektedir. Mahmud Efendi (Kuddise Sirruhû) Hazretlerimizin hayatında tarîkat konusunda herhangi bir vazifesi olmadığı hâlde, râbıta üzerinden kurguladığı bir süreç yürütmektedir. Kesinlik içermeyen ve şahidi bulunmayan bir konuşmadan hareketle “Râbıtanın Hazreti Mehdî’ye (Aleyhi’r-Rıdvân) kadar…” kaydı geçmediği hâlde kendi iddiasına herkesi kabule zorlayarak tarîkatımızın geleceğiyle oynamaktadır.

'İSMAİLAĞA CEMAATİYLE BİR BAĞI KALMADI'

Cübbeli Ahmet Hoca'nın Hasan Efendi'nin şeyhliğini kabul etmediği belirtilen açıklamada, şunlar ifade edildi: