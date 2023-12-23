Cübbeli Ahmet Ulusal'a Konuştu! Milli Birlik ve Beraberlik Vurgusu Yaptı

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, Ulusal Kanal'da Aydınlık Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İlker Yücel'in sorularını yanıtladı. Ünlü FETÖ'ye ve cemaatlere ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Ünlü ayrıca milli birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.

Cübbeli Ahmet'ten Cemaat Açıklaması

Ahmet Mahmut Ünlü, yaptığı açıklamada, cemaatlerdeki siyasi yapılanmaların tehlikelerine ilişkin önemli açıklamalar yaptı. Ünlü, cemaat oluşumlarının "siyasi yapı gibi" davranması durumunda, tehlikeli durumlar oluşabileceğini vurguladı. Ünlü, "Yapı devlete bağlı ise sorun olmaz ama suyun başını zehirlerlerse alttakiler de zehirlenir. Merkezi yapılar bu yüzden tehlikelidir" dedi.

Ahmet Mahmut Ünlü (@c_ahmethoca):



- Suyun başına bir zehir koyduğun zaman alttakilerin hepsi zehirlenir. Bu yüzden merkezi sistemler tehlikelidir.#Canlı izlemek için -> https://t.co/ZCsK5loLUr pic.twitter.com/x68t4AC64x — Ulusal (@ulusalkanal) December 22, 2023

Cübbeli Ahmet'in FETÖ ile İlk Karşılaşması

Ünlü, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile ilk karşılaşmasını anlattı. Ünlü, babası ile çocukken gittiği bir sohbette Gülen'in de bulunduğunu aktardı. Ünlü, Gülen'in sakalsız olmasını eleştirdiğini dile getirerek, "Siz nasıl müslüman hocasınız?" dediğini söyledi. Ünlü, karşılaşmasını aktardıktan sonra o dönemlerde kulağına FETÖ'nün "devleti ele geçireceği" söylentilerinin geldiğini belirterek şöyle konuştu:

- Adam bütün devleti işgal ettirecekti. Bu devlet neredeydi? Bir çocukken benim duyduğum "bu devleti ele geçirecek" lafı hiç mi bir yere gitmedi?

Ahmet Mahmut Ünlü (@c_ahmethoca) FETÖ ile ilk karşılaşmasını anlattı!



- Adam bütün devleti işgal ettirecekti. Bu devlet neredeydi? Bir çocukken benim duyduğum "bu devleti ele geçirecek" lafı hiç mi bir yere gitmedi?#canlı izlemek için -> https://t.co/ZCsK5loLUr pic.twitter.com/LnkhN5kLt5 — Ulusal (@ulusalkanal) December 22, 2023

Ahmet Mahmut Ünlü, ayrıca cemaatlerin FETÖ'ye hâlâ sessiz kaldığını aktardı. Ünlü, İsmailağa Cemaati'nin devlette örgütlenmediğini aktardı. Ünlü, tarikat mensubu memurların olabileceğini ancak memur olup tarikat şeyhinin emrinde memurluk yapmasının tehlikeli olduğunu aktardı. Ünlü, "Sorun, birbirini tanıyan ve aynı şehye bağlı olanların birbiriyle paslaşması sorun" ifadelerini kullandı.

İsmailağa Cemaati Devlette Örgütleniyor mu?



Ahmet Mahmut Ünlü'den (@c_ahmethoca) devlette tarikatların örgütlenmesi ve tehlikeleri hakkında önemli açıklama#Canlı izlemek için -> https://t.co/zHSFVWk6gM pic.twitter.com/T8wXfHvPwS — Ulusal (@ulusalkanal) December 22, 2023

Dinler Arası Diyaloğa Neden Karşı Çıktı?

Ünlü, FETÖ'nün "Dinler arası diyalog" ismini verdiği projeye neden karşı çıktıklarını da aktardı. Ünlü, "dindarlar arası diyaloğun" olabileceğini ancak "dinler arası diyaloğun" olamayacağını belirtti. Ünlü, "Dinler arası diyalog bir işgal planıydı" ifadelerini kullandı.

Dinler arası diyaloğa neden karşı çıktı?



Ahmet Mahmut Ünlü (@c_ahmethoca): "Dinler arası diyalog bir işgal planıydı"#Canlı izlemek için -> https://t.co/zHSFVWk6gM pic.twitter.com/F40dEb9757 — Ulusal (@ulusalkanal) December 22, 2023

Abdurrahim Alkış ile İlgili Önemli Bilgi

Ünlü, Şırnak Rektörü Abdurrahim Alkış hakkında önemli bir bilgi paylaştı. Ünlü, kendisini hâlâ görevde olan bir milletvekilinin aradığını belirtti. Ünlü, Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı'nın açıklamalarından sonra Alkış'ın "her gün Meclis koridorlarında gezdiğini" söyledi.

Ahmet Mahmut Ünlü'den (@c_ahmethoca) gündem yaratacak Abdurrahim Alkış açıklaması!



"Bir milletvekili bana Şırnak Rektörü'nün her gün Meclis'in koridorlarında olduğunu söyledi"#Canlı izlemek için -> https://t.co/zHSFVWk6gM pic.twitter.com/QSwpePYkA1 — Ulusal (@ulusalkanal) December 22, 2023

Milli Birlik ve Beraberlik Vurgusu

Ahmet Mahmut Ünlü, açıklamalarında sık sık milli birlik ve beraberliğe vurgu yaptı. Ünlü, "Devletin bölünmez bütünlüğü ayrı bir konu. Burada herkes birleşecek. Gemi batarsa hepimiz batarız... Bugün Kuvayi Milliye ruhunu yeniden canlandırılması lazım." dedi.