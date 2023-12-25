Çukur Çetesi Artık Yok! Kafes-24 Operasyonu Örgütü Çökertti

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kemer Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ve Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı ile KOM Daire Başkanlığı koordinesinde, Antalya İl Jandarma Komutanlığı tarafından "Çukur Çetesi" olarak bilinen organize suç örgütüne yönelik "Kafes-24" operasyonu düzenlendiğini belirtti.

Operasyonda örgüt elebaşı Bayram Dinçer'in de arasında olduğu 43 şüphelinin gözaltına alındığını belirten Yerlikaya, organize suç örgütünün, Antalya'da mali sıkıntısı olan kişilere faizle para verdiğini, ödeyemeyenler üzerinde baskı kurarak intihara sürüklediğini, kendilerine para talebiyle gelen mağdurları başka tefecilere yönlendirerek borçlandırdıklarını, mağdurlara piyasa değerinin çok üzerinde ve faizle araç sattıklarını ifade etti.

Şüphelilerin mağdurlardan alacaklarını hile, tehdit ve cebirle tahsil ettiklerini, verdikleri çeklerin günü geldiğinde "konkordato" ilan ederek borçtan kurtulmaya çalıştıklarını bildiren Yerlikaya, şüphelilerin diğer ülkelerden Türkiye'ye "Hawala" yöntemi ile kara para transferi yaptıklarının tespit edildiğini kaydetti.

11 Milyar Lira Değerindeki Mal Varlığına El Konuldu

Şüphelilerin "tefecilik", "nitelikli dolandırıcılık" ve "nitelikli yağma" suçlarından gelir elde ettiğinin belirlendiğini kaydeden Yerlikaya, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

- Operasyon sonucunda 3 tabanca, 15 av tüfeği, 85 tapu, 680 senet, 380 çek, 18 bin 500 araç satışı sözleşmesi, 800 vekaletname, 80 banka cüzdanı, 60 kredi kartı, 2 kripto para soğuk cüzdan, 80 para transferi içeren ajanda, 66 cep telefonu, 36 bin dolar ve 80 bin lira ile çok sayıda altın ve pırlanta içeren ziynet eşyası ele geçirildi.