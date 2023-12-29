Cumhurbaşkanı Erdoğan Büyükekşi'nin İstifasını mı İstedi? Gündeme Bomba Gibi Düşen O İddia

Türkiye Kupası Finali'nin Suudi Arabistan'da Fenerbahçe ve Galatasaray arasında oynanacak final maçı iptal edildi. Suudi Arabistan'ın Atatürk baskılı tişörtleri stada sokmama kararı sonrası, iki takım maça çıkmama kararı aldı. Yaşananlar, Türkiye kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Futbolseverler, yaşananlardan TFF Başkanı Büyükekşi'yi sorumlu tuttu.

Gündeme Bomba Gibi Düşen O İddia: Erdoğan Büyükekşi'nin İstifasını İstedi

Yaşananların ardından gündeme bomba gibi bir iddia düştü. Sosyal medyada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TFF Başkanı Büyükekşi'nin istifasını istediği iddiası öne sürüldü. Bazı gazeteciler de bu yönde duyum aldıklarını belirtti. Henüz resmi bir açıklama gelmezken, bazı kaynaklarda da Büyükekşi'nin istifa ettiği haberleri dolaşıma sokuldu.