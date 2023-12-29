Cumhurbaşkanı Erdoğan Büyükekşi'nin İstifasını mı İstedi? Gündeme Bomba Gibi Düşen O İddia

Türkiye Kupası Finali'nin Suudi Arabistan'ın Riyad kentinde oynanması planlanmıştı. Fenerbahçe ve Galatasaray, Riyad'da stada çıkmama kararı aldı. Olaydan sonra Erdoğan'ın TFF Başkanı'nın istifasını istediği öne sürüldü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Büyükekşi'nin İstifasını mı İstedi? Gündeme Bomba Gibi Düşen O İddia
Editör: Uğur Çam
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Türkiye Kupası Finali'nin Suudi Arabistan'da Fenerbahçe ve Galatasaray arasında oynanacak final maçı iptal edildi. Suudi Arabistan'ın Atatürk baskılı tişörtleri stada sokmama kararı sonrası, iki takım maça çıkmama kararı aldı. Yaşananlar, Türkiye kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Futbolseverler, yaşananlardan TFF Başkanı Büyükekşi'yi sorumlu tuttu.

Gündeme Bomba Gibi Düşen O İddia: Erdoğan Büyükekşi'nin İstifasını İstedi

Yaşananların ardından gündeme bomba gibi bir iddia düştü. Sosyal medyada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TFF Başkanı Büyükekşi'nin istifasını istediği iddiası öne sürüldü. Bazı gazeteciler de bu yönde duyum aldıklarını belirtti. Henüz resmi bir açıklama gelmezken, bazı kaynaklarda da Büyükekşi'nin istifa ettiği haberleri dolaşıma sokuldu. 

Galatasaray, Fenerbahçe ve TFF'den Ortak AçıklamaGalatasaray, Fenerbahçe ve TFF'den Ortak AçıklamaSpor
# Mehmet Büyükekşi # Türkiye Futbol Federasyonu # cumhurbaşkanı erdoğan
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