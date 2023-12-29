Galatasaray, Fenerbahçe ve TFF'den Ortak Açıklama

Süper Kupa'nın iptal edilmesinin ardından Galatasaray, Fenerbahçe ve Türkiye Futbol Federasyonu'ndan ortak açıklama yapıldı.

Galatasaray, Fenerbahçe ve TFF'den Ortak Açıklama
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Ortak açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Kamuoyuna duyurulur

Cumhuriyetimizin ve Türkiye Futbol Federasyonu’nun 100. Yılını yurtdışında da kutlamak amacıyla, Türk Futbolunun marka değerine ve kulüplerimize katkı sağlayacak şekilde kulüplerimizle organize ettiğimiz,
29 Aralık 2023 Cuma günü saat 20.45’te oynanması planlanan 2023 Süper Kupa müsabakası organizasyondaki bazı aksaklıklar nedeniyle Kulüplerimizle birlikte aldığımız ortak karar neticesinde ileri bir tarihe ertelenmiştir.

Ev sahibi ülkenin Futbol Federasyonu, ilgili kurum ve kuruluşlarına şu ana kadar Süper Kupa’nın organizasyonu için göstermiş oldukları çaba nedeniyle teşekkür ederiz.

Türkiye Futbol Federasyonu
Fenerbahçe Spor Kulübü
Galatasaray Spor Kulübü

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# fenerbahçe # Galatasaray # TFF
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