Cumhurbaşkanı Erdoğan İsveç'in NATO'ya üyelik sürecini değerlendirdi: "İsveç'in üzerine düşen görevi yerine getirmesi lazım"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçimlerden sonra KKTC'ye ve Azerbaycan'a düzenlediği yurt dışı ziyaretlerinin dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeminde İsveç'in NATO'ya üyelik süreci de vardı.

"İsveç'in NATO üyeliği konusunda Türkiye'den olumlu yaklaşım beklentisi var. Türkiye'nin İsveç'ten atmasını istediği somut adımlar vardı. Bu konudaki son durum nedir?" sorusunu yanıtlayan Erdoğan, gelecek ay Litvanya'da yapılacak NATO Liderler Zirvesi'ne katılacağını ifade etti.

"İSVEÇ'İN ÜZERİNE DÜŞEN GÖREVİ YERİNE GETİRMESİ LAZIM"

"Bizim bu beklentilere uymamız için, her şeyden önce İsveç'in üzerine düşen görevi yerine getirmesi lazım." diyen Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile gerçekleştirdiği görüşmeyi hatırlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Stoltenberg ile görüşmesine ilişkin, şunları kaydetti:

"Kendisine söylediğimiz şey şu oldu; Eğer bizim İsveç'in beklentilerine illa cevap vermemizi bekliyorsanız, her şeyden önce İsveç bu terör örgütünün yaptıklarını bir defa yok etmesi lazım. Bunları bize Stoltenberg ifade ederken, tam o esnada maalesef yine İsveç'te teröristler caddelerde gösteri yapıyorlardı. Daha sonra bizim İbrahim Bey o görüntüleri de muhatabına gönderdi, 'Stoltenberg ile şu anda Cumhurbaşkanı'mız görüşme yapıyor fakat teröristler yine İsveç'te gösteriler yapıyor' dedi. Bunun neresinden tutacağız, neresinden ele alacağız ki Vilnius'ta 'Tamam, hakikaten siz bu işi yoluna koydunuz ve bu teröristlere caddelerde gösteri yapma imkanı vermediniz. Dolayısıyla biz de iyi niyetle buna yaklaşalım' diyelim. Şimdi biz bu tablo içerisinde bu işe olumlu yaklaşamayız. Kaldı ki bu anayasa işi değil, yasa işi de değil. Bu ne işi? Kolluk kuvvetleri ne işe yarar? Kolluk kuvvetlerinin yapması gereken iş, işte bunların önünü kesmektir.

Biz Cudi'de, Gabar'da, Tendürek'te, Bestler Dereler'de bu teröristlerin inine anayasayla mı girdik, yasayla mı girdik? Yok. Zaten yasalarda da anayasalarda da kolluk kuvvetlerine verilmiş olan haklar var. Kullan bu hakları. Sen bu hakları kullanmayacaksın, bize 'Gel İsveç'i NATO'ya al' diyeceksin. NATO'nun terörle mücadele ayağı nerede? NATO'nun bunu bir defa halletmesi lazım. Bunu halletmedikten sonra Vilnius'ta filan biz kalkıp da el bebek gül bebek diyemeyiz. Bugün, Başdanışmanım, Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç İsveç, Finlandiya, NATO heyetiyle Daimi Ortak Mekanizmanın dördüncü toplantısını yapacak. Onlara da şimdiden bu mesajı verecek; 'Yani Cumhurbaşkanı'mızın kanaati budur, kesinlikle Vilnius'ta çok daha farklı bir şey beklemeyin.'"