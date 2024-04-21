Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri'yi kabul etti! İşte kritik görüşmenin ayrıntıları

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ile Dışişleri Bakanlığı İstanbul Temsilciliğinde bir araya geldi. Görüşmenin ardından, Cumhurbaşkanı Erdoğan da Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ve beraberindeki heyeti Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti.

Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Sefer Turan eşlik etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri arasındaki görüşmenin detaylarıyla ilgili açıklama yapıldı.

TÜRKİYE VE MISIR ARASINDAKİ İLİŞKİLER MASAYA YATIRILDI

Buna göre görüşmede, Türkiye ve Mısır ikili ilişkileri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarıyla ilgili gelişmeler ile küresel ve bölgesel konular ele alındı.

İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırıları sürdükçe gerilimin ve çatışmaların bölgeye yayılma riskinin bulunduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgenin tamamının çatışma sarmalı içine düşmemesi için İsrail-İran gerginliğinin azaltılmasının önemli, bunun için İslam ülkelerinin birlikte çalışmasının ise elzem olduğunu ifade etti.

Bölgede kalıcı çözüm için sağduyulu hareketin, stratejik aklın kullanılmasının hayati önemde olduğunu vurgulayan Erdoğan, Gazze'deki İsrail zulmünün son bulması için de öncelikle acil kalıcı ateşkesin tesisinin ve insani yardımların Gazze'ye kesintisiz ulaşımının gerekli olduğunu belirtti.