Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Netanyahu Nereye Kaçar Bilemiyorum"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Gazze halkının yaşadıklarına karşı çıkmak için insan olmak yeterlidir. İsrail, elbette hesap verecek. İşlediği savaş suçlarının, yakın gelecekteki yargılanmalarında ayrı bir yeri olacaktır. Er ya da geç insalık mahkemesinde yargılanacaklardır. Netanyahu nereye kaçar bilemiyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

- Dış politikada gerçekten yoğun bir gündemi geride bıraktık. Kardeşim Tebbun'la görüşmemizde Gazze'ye ve Filistin davasına güçlü desteğimizi teyit ettik.

- Yaklaşık 5 yıldır tam anlamıyla bir fetret devri yaşayan muhalefetin yönetimindeki belediyeleri, gerçek belediyecilikle buluşturacağız. Terörü kaynağında yok etme stratejimizi başarıyla uyguluyoruz. Havadan ve karadan gerçekleştirdiğimiz nokta operasyonlarla teröristlerin üzerindeki baskıyı artırıyoruz.

- Terör belasından Türkiye'yi tamamen kurtarmakta kararlıyız. Türkiye'nin güneyinde, Suriye ve Irak'ın kuzeyinde bir terör yapılanmasına kesinlikle izin vermeyeceğiz. Tel Rıfat başta olmak üzere teröristlerin kümelendiği sınırımıza yakın alanları da eninde sonunda güvenli hale getireceğiz.

- Kimin ne yaptığını kimin kiminle iş tuttuğunu çok iyi biliyoruz. Bir gece ansızın gelerek bu senaryoları kesip atmaktan çekinmeyiz. Kendi akıllarınca bize, aslında ülkemize ve milletimize kuyu kazanları da kendi kibirleriyle, kirli hesaplarıyla baş başa bırakıyoruz.

"Her Platformda İklim Kirizini Dile Getiriyoruz"

- Türkiye olarak her platformda iklim kirizini dile getiriyoruz. Bir başka hakikat iklim değişikliğiyle mücadelenin yeni sömürü düzenine yol açmamasıdır. Dünyayı en çok kirleten ülkelerin iklim değişikliğiyle mücadelede daha fazla yük alması kaçınılmazdır. Biz bu meselede elimizi taşın altına koyuyoruz. Sera gazı emisyonunda tarihi sorumluluğumuz insanlığın ortak geleceğine katkıda bulunmak adına önemli adımlar atıyoruz. Net Sıfır Emisyon hedefine 2053 yılında ulaşmayı öngörüyoruz. Dubai'de tüm bu konuları ifade ettik. Zirvede Gazze'deki dramı gündeme taşıdık.

- Yarın Yunanistan'a gidiyoruz. Ardından Macaristan'a gideceğiz. Bölge ülkeleriyle iş birliğimizi güçlendireceğiz. Ülkemizin ikili ilişkilerinde diplomatik alanda kat ettiği her mesafe bizi Türkiye Yüzyılı'na bir adım daha yaklaştırmaktadır. Hiçbir geçici sıkıntının, karanlık projenin bizi yolumuzdan alıkoymasına izin vermeyeceğiz. İnsanımız hakikati görüyor. Vizyonumuza omuz veren her bir vatandaşımıza şiükranımızı sunuyorum.

"Enflasyonu Kontrol Altına Alıyoruz"

- Üstümüze serpilmeye çalışılan karanlık havayı darmadağın ediyoruz. Hep birlikte daha iyiye doğru gideceğiz. Enflasyonu yavaş yavaş kontrol altına alıyoruz. Ahlaki boyutu olmayan fiyatlanma davranışları yerini rasyonel fiyatlandırmalara bırakmaya başladı. Büyüme tarafındaki olumlu tablo rekorlarla sürüyor. 3. çeyrekte yüzde 5,9 büyüyerek OECD içinde en iyi performans sergileyen ülke olduk. Ekonomimiz yüzde 4,6'lık büyüme kaydetti. Hedeften en küçük bir sapma yoktur. Çalışan emeklilerimizde serzenişe sebep olan konuya da el attık. Çalışan emeklilerimizin de hesabına 5'er bin TL'yi süratle yatıracağız. Üniversiteli gençlerimize seçim öncesi verdiğiğmiz ücretsiz internet ve teknoloji desteği sözümüzü tuttuk. Doğal gaz tüketim desteğini düzenli yardımlara dahil ettik. Deprem felaketine rağmen hiçbir insanımızı ihmal etmiyoruz.

- Yılbaşında ekonomik dengeyi sarsmayacak, çalışanlarımızın kayıplarını giderecek bir asgari ücret belirleyeceğiz. İşçilerimizin onayını alacak, işverenlerimizi de yormayacak ve istihdama zarar vermeyecek bir asgari ücret seviyesi hedefi ile süreç yönetilecek. Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşayı yolunda durmadan mücadele etmeyi sürdüreceğiz. Yeter ki, 85 milyon olarak birliğimize sıkı sahip çıkalım. Aramıza fitne sokulmasına izin vermeyelim. Gerisi sadece sabır ve vakit işidir. İnşallah 2028'i siyasi, ekonomik, beşeri ve askeri bakımdan dünyanın sayılı güçlerinin arasında olarak karşılayacağız. Türkiye, dünyanın neresinde bir masum varsa, onun yanında olmayı ilke edilmiş bir millettir. Bu bizim kültürümüzden tevazu ettiğimiz bir hasrettir.

- Bizim safımız yalnızca bükülmez kolu ile hakkın yanı olabilir. Gazze'de öldürülen binlerce masumun yanında olmak için derin felsefi gerekçeleri aramaya da gerek yoktur.

"Netanyahu Nereye Kaçar Bilemiyorum"