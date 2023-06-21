Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sahne önündekiler değişse de perde arkasındakiler hep aynı"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

Gündemdeki gelişmeleri değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, geride bırakılan seçim sürecinden, yeni dönemde ekonomi alanında atılacak adımlara kadar birçok konuda önemli mesajlar verdi.

14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerini zaferle tamamlamanın bahtiyarlığı içerisinde olduklarını dile getiren Erdoğan, gerek 28 Mayıs gecesi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yaptığı balkon konuşmasında gerekse Cumhurbaşkanlığı görevine başlama töreninde, seçim zaferinde emeği, desteği ve duası olan herkese teşekkürlerini gönderdiğini anımsattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

- Grubumuzun bu ilk toplantısı vesilesiyle bir kez daha, tarihimizin en kritik seçimlerinden birini zaferle taçlandıran herkese, her bir dava arkadaşıma, teşkilatımızın tüm mensuplarına buradan şükranlarımı sunuyorum. Seçim kararının alındığı 10 Mart tarihinden itibaren canla başla çalışan Genel Merkez birimlerimize, Kadın Kollarımıza, Gençlik Kollarımıza, il, ilçe ve belde teşkilatlarımıza, kampanya ve strateji ekibimize, tüm adaylarımıza, aday adaylarımıza, mahalle ve köy temsilcilerimize yürekten teşekkür ediyorum. Milletimizin emanetine sabahın erken saatlerinden gece geç saatlere kadar fedakarca sahip çıkan, hile hurdaya, milli irade gasbına izin vermeyen tüm sandık müşahitlerimize tebriklerimi iletiyorum.

"İTTİFAKIMIZI DAHA DA GÜÇLENDİRDİK"

Bu seçimlerde kendi teşkilatlarının yanında Cumhur İttifakı'nda beraber hareket ettikleri ortaklarının olağanüstü çaba harcadığını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:

- Sergilediğimiz dayanışmayla çıkar birlikteliği değil, ilkeler ve mefkureler ittifakı olduğumuzu bir kez daha gösterdik. Kıymetli Genel Başkanlarla deprem bölgesindeki kardeşlerimizin acılarını beraber paylaştık. Milletimizin hayalini süsleyen pek çok projenin açılışını birlikte yaptık. Seçim mitinglerimizde bizleri coşkuyla bağrına basan milyonları beraber selamladık. 15 Temmuz gecesi FETÖ'cü darbecilere karşı direnirken meydanlarda kurduğumuz ittifakımızı hamdolsun daha da güçlendirdik.

Cumhurbaşkanı Erdoğan; MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye ve ülkücülere, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ve milli görüşçülere, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ve alperenlere, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ve arkadaşlarına, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ve arkadaşlarına şükranlarını sundu.

Erdoğan ayrıca, 28 Mayıs seçimi öncesinde kendisine destek açıklamasında bulunan Sinan Oğan ile birlikte tavrını milli iradeden yana koyanlara da teşekkür etti.

"MASADAKİ ORTAKLARI ÇOĞALTMAK NETİCE VERMEZ"

Cumhur İttifakı olarak bundan sonra da vatanın bekasını, milletin istiklal ve istikbalini en üstte tutmayı sürdüreceklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Altılı Masa'yı büyütme açıklamalarına da değindi.

- Ne diyorlar? '6'lı masa.' Şimdi ne diyor? 'Gerekirse 16'lı masa.' Yetmez, bunu daha da artırman lazım. Masadaki ortakları çoğaltmak netice vermez. Bu millet irade ister, irade; bu millet eser ister, hizmet ister. Yalanla dolanla talanla bir yere varılmaz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaklaşık 1,5 sene önce muhalefetin bir masa kurduğunu, kıyıda kenarda kim varsa oy oranlarına bakmadan hepsini masaya topladığını anlatarak, şunları kaydetti:

- Yaptıkları onca toplantının, görüşmenin sonunda millete proje namına elle tutulur tek bir şey sunamadılar. Adına ne derlerse desinler kurdukları masa, hiçbir zaman, bizzat kendi tarifleriyle bir kumar ve pazarlık masasından öteye geçemedi. Bu masaya ben 'kumar masası' demedim. 'Noter masası' da demedim. Diyen kim? O masanın etrafındakiler. Olay bu kadar acı bu kadar basiretsiz ve neticesi de ortada. Güya parlamenter sisteme, güçlendirilmiş parlamenter sisteme geri döneceklerdi ama 7 tane cumhurbaşkanı yardımcısının olduğu, sabah erken kalkanın bakanlık kaptığı, hiçbir ilkenin, ahlaki çizgisinin bulunmadığı ucube bir sistemi millete dayattılar.

"TERÖR BARONLARININ DESTEK BEYANLARINA BİR KEZ OLSUN İTİRAZ ETTİNİZ Mİ?"

Seçim döneminde Kandil ve Pensilvanya'dan Millet İttifakı'na destek açıklamaları da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündemindeydi.

Konuyla ilgili CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na ve Millet İttifakı'nı oluşturan partilerin genel başkanlarına seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: