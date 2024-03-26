Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vaadi ekonomi oldu! Vatandaşın alım gücünün düştüğünü kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçimlere 4 gün kala ekonomide vatandaşa ümit vaat etti. Yılın ikinci yarısında enflasyonun düşeceğini söyleyen Erdoğan, "Böylelikle elimiz rahatlayacak" dedi. Erdoğan, vatandaşın alım gücünün düştüğünü de kabul etti.

Editör: Uğur Çam
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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'dan seçimlere kısa süre kala ekonomiye yönelik mesajları yoğunlaştırdı. . Erdoğan, vatandaşa enflasyon konusunda vaatlerde bulundu.

"Yılın ikinci yarısında enflasyonun düşmesi ile elimiz rahatlayacak. Öncelik enflasyonu düşürmek. Enflasyon ortamında ne verirsek verelim dipsiz kuyu misali kaybolup gidiyor. Alım gücündeki düşüşü telafi için adımlar atıyoruz."

Erdoğan, alım gücü eriyen emeklilere yönelik adımlardan da bahsetti.

"Tüm emeklilerimize bir defaya mahsus 5 bin lira ödeme yaptık. Yılbaşında emeklilerimizin ve çalışanlarımızın maaşlarını yüzde 50 oranında artırdık. Emeklilerimizin ikramiyelerinde de aynı şekilde yüzde 50 artışa gittik. Son olarak, banka promosyon ödemelerini 8 ilâ 12 bin lira arasına yükselttik."
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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# erdoğan # ak parti # ekonomi
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