Danla Bilic'ten Atatürk'e büyük hakaret! Atatürk'ü kaldırmaya çalışan Disney'i protesto etmek yerine bakın ne yaptı...

Sosyal medyada makyaj videolarıyla ünlü olan Danla Bilic gerçek yüzünü gösterdi. Tweet beğenisi uğruna Atatürk' hakaret etti. Ajans arayınca tweetlerini sildi. Ünlü sosyal medya fenomeni Danla Bilic'ten hadsiz açıklamalar geldi. Tepkiler çığ gibi büyümeye devam ediyor!

DANLA BİLİC'TEN ATATÜRK'E EDEPSİZ HAKARET!

Mustafa Kemal Atatürk'ün dizisini Ermeni lobisi tarafından yayınlamama kararı alan Disney Plus'ı protesto edenler küfürler savuran Danla Bilic, büyük tepki topladı. Atatürk ve Atatürk severler ise atılan tweet karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.

AJANSI ARAYINCA HEMEN KALDIRDI! EDEBİYATA BAŞLADI

Tweet uzun süre kaldıktan sonra anlaşmalı olduğu ajans gelen bilgilere göre Danla Bilic'i aradı ve tweeti silmesini istedi. Atatürk'e hakaret eden Danla Bilic, tweeti silmesinin ardından Atatürk üzerinden edebiyat yapmaya çalıştığı görüldü. Demet Akalın ve diğer ünlü isimlerde Danla Bilic'e tepki gösterdi!

Diğer ünlü isimler ise her iki konuya da sessiz kalmaya devam ediyorlar.