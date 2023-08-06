Mine Tugay'dan yersiz Atatürk paylaşımı! Atatürk'ü kaldıran Disney'e tepki vermek yerine bakın ne yaptı
Disney'in Atatürk dizisine kısıtlama getirmesinin ardından bir yersiz açıklama da Mine Tugay'dan geldi! Açıklamayı Ümit Erdim ti ye aldı.
Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatını ve liderliğini anlatan dizi geçtiğimiz günlerde Ermeni Lobisi'nin etkisiyle Disney Plus tarafından yayınlanmadan kaldırılmıştı. Atatürk'e ve Türk Milletine karşı yapılan saygısızlığa karşı tepkiler çığ gibi büyürken sanat camiasından bazı isimlerin açıklamaları ise gündeme bomba gibi düştü. Mine Tugay'ın talihsiz Atatürk açıklaması haberimizde...
MİNE TUGAY'IN 'TEPKİSİZ-TEPKİ' AÇIKLAMASI
Ünlü oyuncu Mine Tugay gündeme bomba gibi düşecek bir açıklama gerçekleştirdi. Atatürk dizisinin yayınlamasına engel olan Disney Plus'a destek niteliğindeki Mine Tugay'ın açıklaması gündemi karıştırdı. Mine Tugay sosyal medyada yaptığı açıklama sizlerle...
ÜMİT ERDİM MİNE TUGAYI Tİ'YE ALDI
Mine Tugay'ın " Çünkü çok sinirli ve öfkeliyim" çıkışına ünlü oyuncu Ümit Erdim'den tepki gecikmedi. Ümit Erdim yaptığı paylaşımla, resmen Mine Tugay'la dalga geçti.