Mine Tugay'dan yersiz Atatürk paylaşımı! Atatürk'ü kaldıran Disney'e tepki vermek yerine bakın ne yaptı

Disney'in Atatürk dizisine kısıtlama getirmesinin ardından bir yersiz açıklama da Mine Tugay'dan geldi! Açıklamayı Ümit Erdim ti ye aldı.

Mine Tugay'dan yersiz Atatürk paylaşımı! Atatürk'ü kaldıran Disney'e tepki vermek yerine bakın ne yaptı
Mustafa Çakır Mustafa Çakır
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Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatını ve liderliğini anlatan dizi geçtiğimiz günlerde Ermeni Lobisi'nin etkisiyle Disney Plus tarafından yayınlanmadan kaldırılmıştı. Atatürk'e ve Türk Milletine karşı yapılan saygısızlığa karşı tepkiler çığ gibi büyürken sanat camiasından bazı isimlerin açıklamaları ise gündeme bomba gibi düştü. Mine Tugay'ın talihsiz Atatürk açıklaması haberimizde...

MİNE TUGAY'IN 'TEPKİSİZ-TEPKİ' AÇIKLAMASI

Ünlü oyuncu Mine Tugay gündeme bomba gibi düşecek bir açıklama gerçekleştirdi. Atatürk dizisinin yayınlamasına engel olan Disney Plus'a destek niteliğindeki Mine Tugay'ın açıklaması gündemi karıştırdı. Mine Tugay sosyal medyada yaptığı açıklama sizlerle...

TGB'den Disney'in önünde protesto! Atatürk dizisinin yayından kaldırılmasına tepki gösterdilerTGB'den Disney'in önünde protesto! Atatürk dizisinin yayından kaldırılmasına tepki gösterdilerGündem

Mine Tugay'dan yersiz Atatürk paylaşımı! Atatürk'ü kaldıran Disney'e tepki vermek yerine bakın ne yaptı - Resim : 2

ÜMİT ERDİM MİNE TUGAYI Tİ'YE ALDI

Danla Bilic'ten Atatürk'e büyük hakaret! Atatürk'ü kaldırmaya çalışan Disney'i protesto etmek yerine bakın ne yaptı...Danla Bilic'ten Atatürk'e büyük hakaret! Atatürk'ü kaldırmaya çalışan Disney'i protesto etmek yerine bakın ne yaptı...Gündem

Mine Tugay'ın " Çünkü çok sinirli ve öfkeliyim" çıkışına ünlü oyuncu Ümit Erdim'den tepki gecikmedi. Ümit Erdim yaptığı paylaşımla, resmen Mine Tugay'la dalga geçti. 

Mine Tugay'dan yersiz Atatürk paylaşımı! Atatürk'ü kaldıran Disney'e tepki vermek yerine bakın ne yaptı - Resim : 4

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