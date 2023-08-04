TGB'den Disney'in önünde protesto! Atatürk dizisinin yayından kaldırılmasına tepki gösterdiler
Disney Plus'ın Atatürk dizisini yayından kaldırmasına tepkiler sürüyor. Türkiye Gençlik Birliği Disney'in Türkiye ofisi önünde durumu protesto etti. TGB, "Atatürk düşmanı Disney Türkiye'den defol" yazılı pankart açtı.
Disney Plus'un Atatürk dizisini yayından kaldırmasına Türkiye Gençlik Birliği üyeleri tepki gösterdi. Disney'in Türkiye ofisi önünde protesto gerçekleştiren TGB üyeleri, Disney'in Türkiye ofisi önüne Atatürklü Türk Bayrağı astı. Protestoyu sosyal medya hesabından da paylaşan TGB, paylaşımında "Türk gençliği Atatürk'ü silmeye kalkanlara haddini bildirir! Disney'in lisansını iptal ettireceğiz!" ifadelerini kullandı.
TGB'nin paylaşımı şu şekilde:
- Disney Plus Türkiye'nin önündeyiz! Amerikan Emperyalizminin medya şirketi Disney'in ve işbirlikçisi Ermeni lobilerinin Atatürk düşmanlıkları karşılıksız kalmayacak! Türk gençliği Atatürk'ü silmeye kalkanlara haddini bildirir! Disney'in lisansını iptal ettireceğiz!
Disney Plus Türkiye'nin önündeyiz!— TGB (@genclikbirligi) August 4, 2023
Amerikan Emperyalizminin medya şirketi Disney'in ve işbirlikçisi Ermeni lobilerinin Atatürk düşmanlıkları karşılıksız kalmayacak!
Türk gençliği Atatürk'ü silmeye kalkanlara haddini bildirir! Disney'in lisansını iptal ettireceğiz!… pic.twitter.com/V8tFtdDceE